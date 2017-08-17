中国浙江寧波19岁女子小项（化名）週三（16日）在微博发贴，称本月4日原计划乘搭中国东方航空从北京飞往寧波。结果登机后，她因鼻子上贴有胶布，被航班乘务长质疑其鼻子做过整容手术，最终强行「驱逐」离开机舱，令小项不得已改乘其他航空公司的航班。

据中国媒体报导，当时在机上，航班乘务长突然询问小项「你这个鼻子什么时候做的？」並要求她立刻下飞机，令小项整个人当即就懵了。事后，她在微博上分享自己的遭遇，也引起极大迴响。

对此，东航於昨午通过官方微博帐號发文，指出经调查后，逐离乘客的说法与事实不符。东航称，当日乘务人员发现一名乘客整个鼻包裹纱布，经询问得知她几天前刚做完部填充手术，但未能提供可安全乘机的相关医疗证明。东航解释说，「高空气压变化对未愈伤口可能存在影响，机组从旅客自身安全角度出发，按照规定安排旅客下机」。

据了解，东航於今年7月初曾发出通知公告，內容提到考虑乘客的飞行安全，整容整形手术15天后再坐飞机，並要求出具相关医疗证明。

不过对於东航的说法，小项否认自己15天內做过整容手术，「谁说我整容了？我可以把胶布撕下来给你看！」小项说，她鼻头上都贴著一块胶布，一个月前在內蒙古骑马时有摔伤过鼻子。「伤口早已经结痂，但是天热流汗多，怕感染才会想到贴块胶布。」

中国有医师对此提出建议，表示应该在整容范围內再进行细分，像隆胸等一些大型手术確实在飞行中存危险，但是像纹眉、纹唇、割双眼皮等非常细小的整容手术，对乘客的自身安全並没有太大影响。