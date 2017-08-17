（大山脚17日讯）以檳公青团团长阿斯罗为首的12人今早欲在首相纳吉到访公正党的堡垒区峇东埔时，以「快闪」行动欢迎纳吉，但警方早在「快闪」开始前已先发制人，逮捕他们，被捕者包括威省市议员兼檳公青团组织秘书王泽钦。

他们12人是在威省工艺学院前面集合时被警方逮捕，並带往威中警局。

左：檳公青团团长阿斯罗；右：檳公青团组织秘书兼威省市议员王泽钦。

昨日互联网已流传一张宣传海报，促民眾今早9时聚集在威省工艺学院前，「欢迎」首相。根据纳吉的行程表，他將在今早11时30分抵达威省工艺学院，以参与与峇东埔人民的万人聚餐会。

公正党在首相乘车前往威省工艺学院必经的沿途掛上公正党的旗帜，国阵及巫统也不示弱，也沿著路灯高掛国阵及巫统旗帜，朝野两党较劲意味十足，气氛「热辣辣」，乍眼一看还以为现在是大选竞选期了。

公正党在首相乘车前往威省工艺学院必经的沿途掛上公正党的旗帜，国阵及巫统也不示弱，也沿著路灯高掛国阵及巫统旗帜，朝野两党较劲意味十足。(摄影：蔡开国)

峇东埔国会议席被视为公正党实权领袖拿督斯里安华及公正党的政治堡垒区，安华自1982年就镇守这个「江山」，就算这期间他被革除副首相职或入狱而失去议员资格时，也由其妻子拿督斯里旺阿兹莎代夫上阵，捍卫峇东埔选区。

纳吉今日在檳城有一连串活动，包括早上10时30分与檳国阵领导层闭门会议、11时30分与峇东埔人民聚餐会、下午2时30分推介北部经济走廊特区「NCER蓝图2.0」及下午4时20分移交Casa Anggun中廉价屋钥匙予屋主，预料下午5时30分乘机返隆。