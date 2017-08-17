（云顶17日讯）云顶名胜酒店今日凌晨发生罕见意外，印裔司机载著中国籍游客自室內停车场行驶时失控，自2楼停车场撞破铁栏坠落室外公园，2人当场惨死！

文冬警区主任莫哈末曼苏警监今日证实这起事件，並表示警方初步调查显示，印裔司机是在室內停车场转弯时失控而导致意外发生，2名死者將在今日於文冬医院太平间进行剖验，以验明死因。

他说，文冬警区是在今日凌晨5时30分左右接获云顶高原警局的投报，而派员前往名胜酒店外进行调查。

「警方翻查现场的闭路电视记录后发现，这起意外是在今日凌晨4时15分左右发生。当时，来自雪邦双溪比力的印裔司机巴兰尼沙米（50岁，商人）驾驶一辆第二国產车Axia轿车，自名胜酒店室內停车场离开，其副驾驶座的乘客为一名中国籍女子明三毛（43岁）。」

他表示，轿车在停车场2楼行驶时，在前方原需转右以往下面楼层时失控，而是直接撞破铁栏而坠落室外公园地面。

「轿车坠落处距离地面约13公尺，而轿车在坠落时翻转四轮朝天，导致印裔司机与中国籍乘客的头部与身体严重受创，在送往云顶高原诊疗所后证实已经身亡。」

曼苏表示，警方在后续调查中，发现印裔司机的驾驶执照仍有效，但何以在转弯时失控仍有待进一步调查。

他说，警方目前援引1987年陆路交通法令第41（1）条文（危险驾驶导致他人死亡）调查此案。