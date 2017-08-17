（本报斗湖十七日讯）由斗湖福州公会青年团举办的2017年中秋联欢晚会暨颁发陈连发优学奖励金订于九月廿九日晚间六时三十分于美沁餐厅举办，会员受促能尽早购票，一同出席同欢共庆。

为了让当晚活动能顺利圆满推动，该会也成立了一个以郑仱栗为首的筹委会，并积极进行筹备。

据主办单位表示，这项晚宴除了提倡推动文化节日庆典外，同时也提供一个平台让会员们能相聚一堂，互相交流。节目内容也包括了游戏环节，提灯笼，派红包，幸运抽奖等。

他也希望会员们均能趁早购票，票务可亲临该会坐办购买或联络089761190，餐券为五十元一人。

与此同时，配合斗湖福州公会青年团举办的2017年中秋联欢晚会，由该会于当晚颁发的陈连发优学奖励金即日起接受申请，该会主席王致统也希望凡符合资格者必须于九月十八日截止前提交相关资料。

据资料显示，这项优学奖励金主要公开于十一个组别供申请，他们包括了（1）幼儿园年考成绩达到4A者（华语，国语，英语及数学）（2）小学一二三年级成绩达6A1B者（华语书写及理解，国语书写及理解，英语，数学及科学）（3）小学四五年级成绩达5A2B者（华语书写及理解，国语书写及理解，英语，数学及科学）（4）小学六年级检定考试成绩5A以上者（5）桥班，初中一至初中三成绩平均75分以上者（6）独中，初中统考或PMR文凭考试成绩达5A以上（7）高中成绩70分以上或甲等者（8）SPM考试成绩达3A2B或4A者（9）STPM/A LEVEL成绩达1B2C者（10）独中高中统考成绩达3A2B或4A以上者（11）大学生凡修完学士学位或以上者。

所有申请者也必须附呈学校成绩报告表，文凭影印本，更高学历文凭复印本，教育机构文件及学校证明书，并在九月十八日截止前，联同申请表格提交至该会坐办。

另外，申请者的家长也必须缴清2017年年捐方符合申请条件。任何疑问，也可以亲临或联络该会坐办或联络089761190。