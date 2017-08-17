菲律宾总统杜特蒂上任后铁腕扫毒，至今已逾3千人死亡引起人权团体批评，但杜特蒂却懒理批评，更扬言要杀更多人。

杜特蒂声称为了扫毒，允许动用私刑剷除毒犯，而菲警方前天在首都马尼拉北部的布拉干（Bulacan）展开持续超过24小时的大规模扫毒行动，击毙32人，拘捕逾百人，写下杜特蒂扫毒政策下单次行动中最多人死亡的纪录。

杜特蒂周三（16日）讚扬警方，还扬言要杀更多人，他说：「如果我们可以每天杀32人，或许就能减少国家的毒瘤。」

布拉干警长卡拉马特（Romeo Caramat）表示，警方这次在布拉干共出动67次任务，「这次『涉毒人员』死伤人数是最高的一次。」警方希望能加强阻嚇，让其他毒犯贩毒前三思。

布拉干是反毒战中的主要目標，去年至今已造成425人死亡，4千人被捕，是马尼拉以外缉毒第二严格的地区。

杜特蒂的扫毒行动一年多以来已造成数千人身亡，他贏得「制裁者」（The Punisher）外號。人权团体时常批评他的手法过於残酷，侵害人权，有反对者今年3月向国际刑事法院（ICC）提告，指控杜特蒂无视人权、未提出罪证就屠杀嫌疑犯，但他表示欢迎控告，又指自己准备好入狱以保护菲律宾人。儘管国际抨击声浪不断，但他仍坚持继续扫毒，更表示很「乐意屠杀」毒犯。

根据菲律宾警方资料，自杜特蒂去年上任以来，已在扫毒行动中杀害3451人，其中逾2千人因触犯毒品相关法例而丧生，另有上千人死因不明。