中国苏州3名年轻男子，躲到宾馆吸笑气，结果吸入量过大，整整笑了15个小时，差点把自己笑死。

据《扬子晚报网》报导，8月初凌晨警方接获一宗报案，报案人声称，朋友在宾馆里被殴打。

但警方到场时，敲门都没人回应，房间内却不断传出笑声。过了一会儿，1名眼神迷离的男子开门，对着警察疯狂大笑、停不下来。走进房间后，看到还有2名男子瘫坐在床上狂笑，喊着「气球！气球！」

据报导，警方在房间内找到上百个气球、3个奶油充气瓶，及上百个已开封的奶油弹，并把神智不清的3人带回警局。

其中1名叫「小吴」的男子坦承，他们因为好奇，在网路上购买了几十盒「气弹」，自己吸了十几个气球之后，手脚开始发麻，连眼前的杯子拿都拿不起来，其他人也瘫坐在椅子上，三个人唯一能做的事情就是笑，整整笑了15个小时，停不下来。

据了解，先前一位留美的中国留学生，曾发表一则《最终我坐着轮椅被推出了首都国际机场》的文章，提到在国外吸食笑气，导致神智错乱出现幻觉、双腿站不起来、失禁…，生活及身体机能全乱，最后不得不放弃学业，坐着轮椅回国。警方表示，幸亏发现的及时，不然这3男孩的下场将难以想像。

俗称「笑气」的化学名是氧化亚氮（N2O），在常温常压下是无色无味气体，大约在两百多年前即被发现具有良好的止痛与麻醉效果，一般用在医疗手术或牙科手术的一种吸入性麻醉剂。不过现在笑气有被滥用的现象，过量吸食会导致脸潮红、晕眩、头脸的刺痛感、低血压反射心跳加速、甚至晕厥及幻觉。据悉，小白鼠被注射了笑气和K粉之后，都在两分三十秒之后死亡。