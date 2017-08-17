（吉隆坡17日讯）教育部与警方严打国內402间有纪律、私会党与毒品的国中！

全国防范罪案与社区安全总监拿督达朱丁向本报证实，我国教育部確实曾向警方递交一份高达402间国內各中学名单，当中包括国民中学、国民型中学以及独中，而这些中学均有纪律与毒品的问题。

「在教育部所提呈予警方的名单中，当中311间中学有纪律问题，另外91间中学有纪律与毒品问题。而根据警方的了解，这些学校当中有部分还有严重的私会党活动，因此警方將在接下来採取积极的行动，重点关注这些学校。」

他坦承，上述名单是教育部副部长拿督张盛闻在今年7月24日於教育部和警方、家教协会与非政府组织的一项会议上提交给警方，而警方在取得名单后，已展开对应的行动。

而根据该份名单，除国民中学以外，巴生兴华独中是唯一一间入榜独中，另也有多间华中入榜，当中包括適耕庄育群中学、巴生光华中学、芙蓉振华中学、甲州文化中学、柔州培华中学、昔华中学以及彭亨州文德甲华联中学等。

「警方將重点关注列入名单中的中学，而警方派驻各州中学的校园联络官必须遵守警方防范罪案与社区安全部的指示尽快解决上述问题，恢復正常校园风气。」

他表示，而上述校园联络官必须在每个月提呈报告予各州防范罪案与社区安全组主任，以让警方可以针对各中学所面对的问题採取適当的行动。

询及警方將如何採取对应行动时，达朱丁表示警方將在校园收集情报，同时与教师及家长配合，避免有任何违法活动或私会党主义在校园內滋生。