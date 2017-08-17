韩国天团BIGBANG成员太阳近日推出个人专辑《白夜》，16日在首尔龙山D Museum Replace举办发售纪念记者会，不仅谈到女友閔孝琳对自己写歌灵感影响很大，也对於成员TOP大麻事件首次公开表示「希望能带给哥哥很大的力量」。

太阳时隔3年2个月发行全新个人专辑，16日在新专辑发售纪念记者会时谈到主打曲《DARLING》，由於悲伤的氛围引起了许多误会，「这首歌是在《MADE》专辑製作时写下的歌曲，並不是主要表达离別的歌曲，而是表达在爱情的经歷中复杂的情绪。」

先前由於《DARLING》这首歌歌词一开始就是情人之间的吵架內容，外界就而传出太阳和閔孝琳分手的消息，对此他表示「有深爱的人陪在身边，对我所创作的音乐拥有直接性的影响，她不仅是我最爱的人，也是对我的音乐影响最大的人，更是谬思女神」，字句之间都是爱意。

另外，太阳在记者会上也不免被问到成员TOP大麻事件的问题，他认为在一个人经歷重大事件的时候，陪伴就是最大的帮助，而比起身边的人给的意见，本人自己的领悟更是重要，「因为正在面临最艰辛时期的是我的同事也是好朋友，我也会更积极主动联络、时常去他家，希望能够尽我最大的力量陪在他身边。」

到了TOP家，太阳最希望能够做到的就是听取他的心情和想法，並且给与一些意见或是纯粹聊天，「比起严肃的事情，其实比较常聊一些小事，我想这些都能带给哥很大的力量以及帮助。」

事实上，BIGBANG其他成员们也將面临兵役问题，G-Dragon、太阳、大声和胜利也都会陆续入伍，如果要等待BIGBANG再以5人完整体回归，可能需要等待长达7年的时间，也因此当G-Dragon承诺会带著团员回归时，也替歌迷打了一剂强心针，纷纷喊话「等你们回来」。

（影片取自YouTube，如遭移除请见谅）