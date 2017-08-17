「富比世」（Forbes）今天公布2017年全球收入最高女星排行榜，奥斯卡影后艾玛斯通以逼近2千6百万美元的天价收入挤下《飢饿游戏》女星珍妮佛罗伦斯，荣登榜首。

法新社报导，根据「富比世」杂誌年度排行榜，以《乐来越爱你》（La La Land）贏得奥斯卡影后的28岁艾玛斯通（Emma Stone），截至今年6月的过去一年，税前收入高达2600万美元（约1.11亿令吉）。

《六人行》（Friends）女星、48岁珍妮佛安妮斯顿（Jennifer Aniston）在全球各地有眾多代言合约，以2550万美元收入跃居第2。

去年「富比世」全球最吸金女星榜首、27岁珍妮佛劳伦斯（Jennifer Lawrence）虽以2400万美元排名第3 ，但比起去年风光夺冠，还是略显逊色。

珍妮佛劳伦斯以浪漫爱情喜剧《派特的幸福剧本》（Silver Linings Playbook）勇夺2012年奥斯卡最佳女主角，2016年进帐4600万美元连续两年包办冠军。

根据路透社，曾呼吁好莱坞一视同仁、男女同工同酬的珍妮佛劳伦斯，今年在《飢饿游戏》（Hunger Games）系列电影杀青后收入略降，但还是靠著电影合约和时尚品牌克丽丝汀迪奥（Christian Dior）代言约榜上有名。

玛莉莎麦卡锡（Melissa McCarthy）和蜜拉库妮丝（Mila Kunis）分別以1800万美元和1550万美元排名全球最高收入女星第4和第5。

第6到第10名分別是艾玛华森（Emma Watson）、莎莉赛隆（Charlize Theron）、凯特布兰琪（Cate Blanchett）、茱莉亚罗勃兹（Julia Roberts）和艾美亚当斯（Amy Adams）。「富比世」表示，今年十大最吸金女星合捞1亿7250万美元，比去年2亿500万美元少了16%。

男星排名预计本週稍后出炉，將再度证明男性收入远远超越女性同行。

索尼影业娱乐公司（Sony Pictures Entertainment）2014年遭骇客入侵，被窃取外泄的电子邮件显示珍妮佛劳伦斯在「瞒天大佈局」（American Hustle）的片酬比同戏男星还要少，好莱坞薪资差距的问题因此跃上新闻头条。

巨石强森（Dwayne “The Rock” Johnson）去年以6450万美元（约新台幣19亿6673万元）傲视群雄，独坐「富比世」全球最吸金男星冠军，收入是艾玛史东今年的2倍以上。