(斗湖十七日讯)斗湖巴华中学从22/8/2017开始招收2018年度初一新生。校长李爱玲博士吁请有意就读巴华中学之应届华小毕业生依期前来报名。

李校长说，巴中预定明年开设初一五班，共招收250名学生，凡修完小学课程、品学良好者，皆可报名。

报名日期从22/8/2017至23/9/2017中午十二时止，报名者必须缴付报名费及考试费RM15.00(含初一入学试模拟题一册)，同时填呈报名表格一份，呈验出生纸或身份证，缴交小六第一学期成绩单副本及二寸(半身)相片一张，报名处设在德源楼底层课外活动室。

李校长又说，凡报名者必须参加该校初一入学试，该入学试在24/9/2017(星期日)七时三十分在该校举行。该考试依据小学六年级检定考试范围及方式出题，共考华文、英文、数学及国文四科，四科总成绩达160分者即被录取。

参加入学试首十名以及入学试名列第十一名到第十五名兼小学检定考试(UPSR)又考获7A以上者，获颁发荣誉奖学金，该奖学金是提供初中三年学费。该校也有多项奖助贷学金专供品学兼优，家境清寒子弟申请。

另者，该校也推行贷书计划，凡初一入学试获录取而家境清寒者，可申请该校初一统考课本贷书，唯须提呈家长最近两个月薪金单及住家电费单副本，以供贷书小组审查核准。

巴中除有完善软硬体教学设备，近几年开始在教学法上尝试翻转教学，以引导和启发学生进行自学、反思、讨论、总结及呈现，让学生无论是在课堂或课外活动上掌握到学习的能力，为面对未来发展作准备。

，李校长希望有意就读之应届小六学生切勿犹豫，依期前来报名。