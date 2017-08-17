(本报古晋17日讯)目前全砂所有持有家庭式娱乐中心执照的人士已经停止经营非法的赌博活动，巴达旺及三马拉汉市议会也已拒绝所有持有此类执照业者提出更新执照的申请。

基于此，全砂市议会受促仿效上述2个议会，拒绝更新类似的执照给别有居心的持有者，让警方和全砂市议会同步打击非法赌博活动，避免非法赌博活动造成的社会问题。

州警方刑事部主任德古玛今日向传媒如是指出。

他进一步的指出，州警察总监拿督阿尔阿旺非常感谢巴达旺及三马拉汉市议会配合警方打击非法网上赌博的行动，同时也希望其他市议会能给予全力的配合。

三马拉汉市议会拒绝了18张被怀疑持家庭式娱乐中心执照，但挂羊头卖狗肉非法经营网赌的执照之更新。

在巴达旺市议会则有4个人来到更新有关执照，同样被拒绝获得更新。

他进一步表示，根据警方的资料显示，还有11张被怀疑曾持家庭式娱乐中心执照但经营网上赌博的持有者，目前都已停止营业，同时他们的执照将在今年12月到期，因此希望市议会拒绝他们的执照更新。

他称，这11张执照是由在古晋的市议会所发出的5张﹐及美里及林梦各发出的3张。

他进一步表示，砂地方与房屋部已配合警方冻结此类执照的申请，加上所有市议会配合拒绝更新到期的有关执照，这将能更有效的打击非法网赌的活动，取得胜利。

他继续指出，至于申请家庭式娱乐中心执照﹐以便在商业大厦经营家庭游戏﹐提供家庭娱乐的申请则没有被禁止。