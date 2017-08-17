（吉隆坡17日讯）总值280亿令吉的大马政府公债（MGS）和政府投资票据（GII），將分別于9月和10月届满，艾芬黄氏资產管理表示，全球央行收紧货幣政策，將导致新兴市场投资情绪开始转为负面，进而造成大马债市面对外资流出的现象。

不过，艾芬黄氏资產管理的固定收入部主管赵洁莹向《东方財经》指出，相信今次的外资流出程度不会像去年11月和今年3月般严重，因为外国投资者在本地债市的持有率已显著降低。

她提醒道，隨著美国通胀率连续4个月低于预期，使市场认为美联储在12月的加息机率仅40%，这表示市场未全面反映加息和缩表的风险。

「因此，一旦美联储宣布进一步收紧货幣政策，预计將衝击新兴市场的投资情绪。而这种由外围因素主导的资金流动趋势，也预计继续影响大马固定收入市场。」

无论如何，她认为，大马不断改善的经济基本面和庞大的本地机构投资者阵容，將缓衝任何收益率飆升的影响。她预期，大马10年期政府公债收益率將在短期內于3.9%至4.2%区间交易。

另一方面，国家银行將在周五（18日）公佈今年次季国內生產总值数据。针对即將出炉的次季GDP，赵洁莹表示，所有经济数据都趋向正面。

她说，在实际生產数据涨幅优于预期，以及出口和本地消费稳健增长之下，估计大马今年次季经济將按年增长5.8%至5.9%。

她续称，隨著疲软的令吉匯率，促使不少科技公司回流大马及恢復生產活动，因此电子及电器领域料继续引领增长。电子及电器领域6月份出口按年上涨8.3%。