（吉隆坡17日讯）隨著大马射箭手今日在男女团体复合弓项目摘下双金，週五，他们將再一次在复合弓项目混合团体赛中，迎来保金卫冕战。

吉隆坡东运会箭项目將在明早11时10分进行复合弓混合团体赛决赛，大马射箭队將由祖瓦伊迪及法汀出战，卫冕他们在两年前于新加坡贏得的冠军头衔。

这也是大马射箭队追求的第三枚金牌，同时也是祖瓦伊迪及法汀的个人第二枚金牌。

除了射箭项目的1金，赛会在明日颁出的另3枚金牌都来自水泳运动；其中，两枚金牌来自男女公开水域10公里项目，大马將由叶顺財及黄俊彬出战男子组，而女子组则是卫冕冠军顏海蒂及郑翠菲为代表。

顏海蒂在2011年雅加达东运会包办女子5公里与10公里双金，紧接著前两届东运会都取消公开水域项目，因此，顏海蒂「被迫」隔了4年才能进行卫冕战。

本届东运的公开水域將在布城第6区水上运动中心进行，而刚在5月亚锦赛首夺冠军的顏海蒂状態不俗，对於这位曾经两征奥运会的大马名將而言，保金应不成问题。

另一枚金牌是韵律泳的双人技术自选，决赛將於下午3时15分举行，大马队预计会由李盈慧和顏华苇上阵；2015年的新加坡东运会，李盈慧与卡特丽娜在双人自由自选，贡献大马军团在韵律泳的唯一一枚金牌。