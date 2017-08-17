（吉隆坡17日讯）在女队为射箭队贡献首金后，由祖瓦伊迪、李锦律和鲁斯兰-祖法利组成的大马男队也没有让国人失望，在复合弓男团决赛以228比222击败新加坡，成功保住金牌。

由祖瓦伊迪、李锦律和鲁斯兰也是上届新加坡东运会金牌班底，他们在排位赛以2095环拿下头名出线，在淘汰赛首圈以234比205轻取寮国，在半决赛迎战越南，结果以227比227打成平手，经过加射环节以29比27险胜对手，顺利报到决赛。

新加坡在首圈以226比225险胜上届亚军印尼，接著再以233比227淘汰在首圈创造赛会新得分纪录的菲律宾，成功闯进决赛与大马队爭金。

信心与士气高涨的大马队没有再让胜利溜走，在第二和第三局各中5个10环，早早拉开差距，最终以6环之差战胜新加坡，为大马代表团拿下本届东运会第3金。

青年体育部长凯里、副部长拿督沙拉瓦南、大马体理会总监拿督阿末沙巴威、大马代表团团长甄玲心到场为射箭队打气，与选手们分享夺获双金的喜悦。

与个人赛金牌擦身而过的祖瓦伊迪在赛后表示，男女团体赛双金是射箭队的目標之一，现在成功拿下之后，明天將继续追击混合团体金牌。

他说，在吸取昨天兵败个人赛的教训后，不断提醒自己，也给予队友们鼓励，大家一起为金牌奋战到底。

鲁斯兰则表示，在输掉个人赛后让自己清醒，虽然在决赛打得有点紧张，但最后还是成功拿下金牌，最重要还是队友们的互相信任与支持。

李锦律亦说，这次得到家人从沙巴飞过来为自己打气，得到了更大的鼓舞，所以自己也必须要做得更好。

在完成四个项目后，大马射箭队暂时收穫2金1银1铜；上届混合团体赛金牌组合法汀与祖瓦伊迪將再次上阵，他们在排位赛以一环之差，排在菲律宾选手阿玛雅与德拉库兹之后，位居第二。