（格拉斯哥17日综合电）2017年世界羽球锦標赛將从下週一在苏格兰的格拉斯哥开打，英国的欧洲四大博彩公司bet365开盘，认为男单冠军基本是三巨头的囊中之物。

大马一哥李宗伟被视为第三號夺冠热门，仅次於中国双雄、卫冕冠军諶龙和「一生之敌」林丹，印度猛將斯里坎则被认为有能力打破三巨头垄断的头號黑马。

第10次出战世羽赛的宗伟，曾在2011、2013和2015年决赛饮恨，2005年则屈居铜牌；博彩公司为大马一哥开出1赔4.50的赔率。

諶龙挟著去年在里约奥运会登顶势头，放眼在第五次出战世锦赛中，完成比肩林丹的男单三连霸伟业；博彩公司为他开出1赔3.75的赔率。

儘管最后一次夺冠是2013年，但林丹被视为有能力在格拉斯哥衝击个人世锦赛第六冠，博彩公司为这名金满贯得主开出了1赔4.33的赔率。

其他黑马方面，今年在6站超系赛拿到2冠1亚的印度悍將斯里坎，以1赔10.00排名第四、丹麦的埃瑟森以1赔11.00排名第五。

女单方面，西班牙的里约奥运冠军卡罗琳娜完成三连冠呼声最高（1赔4.50）。中国的世界第一男双、「双塔组合」李俊慧与刘雨辰以1赔4.50领跑赔率榜；日本世界第一女双高桥礼华与松友美佐纪，被看好继里约奥运会后再下一城，夺冠赔率为1赔2.75，而混双夺冠呼声最高的是中国强档郑思维与陈清晨（1赔3.75）。