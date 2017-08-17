（吉隆坡17日讯）大马体操女队教练黄书威透露，麾下选手的备战相当理想。不过，为了避免给队员们增加压力，黄书威並没有为吉隆坡东运设定目標。

他说：「我们的备战相当顺利，选手们的状態都提升了不少。可以说，她们的状態达到了早前设定的目標。从周四开始，队员们將正式搬入官方酒店。」

大马体操女队的首场比赛订在下周一的团体赛；东道主被抽入大约下午3点出场的第二环节，將与泰国一起亮相。

对此，黄书威表示：「我认为在下午出场是最好，因为不需要像早上比赛那么勿忙，也不需要像晚上一样等待过久，导致人都感觉累。」

至于爭金的主要对手，黄书威认为，新加坡依然是最大的威胁。

「对方有一名年轻队员陈思恩（译音），她从去年起就不曾参与任何比赛。我们只知道，这一年来她都在美国俱乐部备战。对此，我们並不清楚她的状態如何，只希望能在这几天观察到她的状態。」本届东运亦是陈思恩首次参赛。

现为女队教练的前大马体操王子黄书威认为，新加坡依然是爭金的最大威胁。（摄影：刘添吉）

不轻视印尼能力

此外，黄书威也不敢轻视印尼的能力。「印尼在上届的表现不错，而且她们也到了多哈集训一段时间，因此实力不容低估。尤其是她们在自由体操与跳马项目，都有一定的衝击力。」

大马体操队在上届东运贏得贏得女团金牌；当时的队员为洪翠西、陈瓔月、诺埃莉艾丽娜、法拉安、西蒂诺巴希拉和娜塔莎。此外，法拉安和陈瓔月也分別贏得自由体操和高低槓金牌值得一提的是，大马也在今年6月时前往澳洲进行6星期的集训。「我们去澳洲主要是为了帮助运动员恢復体能，以及做好思想上的准备。」

黄书威还指出，为了避免弟子们感觉压力过大，所以他並没有特意定下任何目標。「我认为只要能將自己的水准发挥出来，成绩就会自然来。」

法拉安则表示，目前的备战一切良好，本身也没受到伤病困扰。「整支团队的士气都很好，队友们的身体状態亦很好。」

法拉安在上届新加坡东运大唱丰收，除了在团体赛和自由体操摘下金牌，她也在个人全能收穫银牌，以及在平衡木、高低槓和跳马拿下3枚铜牌。

不过，吉隆坡东运的体操赛仅设5个赛项，分別为团体、自由体操、平衡木、高低槓和跳马。

因此，法拉安並没为自己订下奖牌目標，反之只想好好地表现。