（吉隆坡17日讯） 副首相兼內政部长拿督斯里阿末扎希宣佈，政府2019年起调涨外劳人头税！

他表示，为了鼓励僱主聘请更多的本地劳工，政府决定提高外劳人头税，并创造更有利和竞爭力的工作环境。

阿末扎希今日主持「內阁外劳与非法外劳委员会」后指出，今日的会议认为，由于人力成本低廉，就算提高人头税，僱主还是原意聘请外劳。

他说，为了鼓励僱主聘请本地劳工，今天的会议同意，政府应该提高外劳人头税。

「在与各行业及利益相关者进行会谈后，预计將在2019年落实调涨人头税的措施。」

他表示，根据数据显示，截至2017年7月31日，国內合法外来的数量，相比2015年杪的213万5000人，已经减少至175万8000人。

目前，製造业和建筑业的外劳人头税额为1250令吉、园丘业则是590令吉、农业及女佣领域的人头税则是410令吉。

另外，阿末扎希提到，今日的会议上也已经同意增加外劳的健康检查次数，以防止国內传染病病例的增加。

他说，从2018年1月1日起，外劳都必须接受现有的健康检查，即来马前、抵马的一个月后、抵马第一年杪以及第二年杪的同时进行额外的检验。

每两年体检

「额外的健康检查必须每两年进行一次，即第4年、第6年、第8年以及第10年，符合10年的聘请合法外劳最高期限。」

他指出，政府已经通过线上註册网站，即「外劳集中管理系统」（ePPAx）以及「外劳申请系统」（SPPA）来简化聘请外劳的程序，因此本身不希望在聘请外劳或中间人的事情上再有问题出现。

阿末扎希也表示，今日的会议共针对8项课题进行討论，分別是，改善外劳的工作环境、外劳人头税的模式和新收费建议、將强对外劳体检的建议、在製造业新地点聘请临时外劳准证的指南、非法外劳和僱主註册临时外劳卡、让持有联合国难民署（UNHCR）的罗兴亚人拥有合法就业的试点计划、油站自助式服务计划以及聘请外劳的进展。

副首相拿督斯里阿末扎希曾经在去年1月31日宣佈，在2月1日起实施新的外劳人头税政策，涨幅多达一倍至三倍。

但是这项宣佈马上引起商业激烈反对下，政府在2月11日同意，搁置外劳人头税调涨事宜，直到与商会各造达成共识为止。

去年12月31日，阿末扎希又宣佈，今年1月1日起落实「雇主强制责任制」（EMC），即强制规定所有聘用外劳的僱主必须承担外劳的人头税。

此宣佈再次引起国內159国工商组织的反弹，齐声反对这项政策，结果在1月11日，內阁议决，將「僱主强制责任制」展延至明年。