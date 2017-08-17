（北海16日讯） 首相拿督斯里纳吉今日直捣公正党实权领袖拿督斯里安华的政治堡垒区峇东埔，除了进行一场缔造大马记录大全的「2万人集体席地而坐用餐」记录，也向选民信心喊话，促选民是时候为了自己的要求而「U转」了。

峇东埔国会议席被视为安华及公正党的政治堡垒区，安华自1982年就镇守这个「江山」，就算这期间他被革除副首相职或入狱失去议员资格，也由其妻子拿督斯里旺阿兹莎代夫上阵，捍卫峇东埔选区。

纳吉今日蒞临北马，早上先在北海出席与国阵领袖的闭门对话会，会议于上午10时50分开始直至11时40分才结束，为时50分钟。在结束会议后，首相继续行程前往峇东埔工艺学院展开另一项访问檳城的活动，隨即就在当地出席与民聚餐活动。

会上，纳吉向峇东埔选民喊话，要选民来个「U转」，只是这一次不是投公正党，而是投选国阵。

他说，今日与2万人用膳，同时也来看看峇东埔选民改变的意愿。他感激出席者给予的支持，包括伊党区部主席奥马的蒞临。

「今天2万人席地而坐，庆幸没有椅子，我可以坐，而且背部和膝盖不会痛，因为我的背部还是很坚挺。面对抗爭（lawan）我不会感到害怕，要来就来吧。」

他也说，峇东埔选区自1969年至1999年都是国阵巫统的囊中物，仅有1978年输了一次，不过因为国家政治版图的改变，让峇东埔不再成为国阵及巫统的选区。

「虽然选民没有支持国阵巫统，但国阵依然不离不弃为民服务，惟自此发展也已停滯不前，国会议员更是没有作为，所以峇东埔选民必须深思熟虑，是时候U转，翻新篇章了。」

纳吉强调，玩弄政治只会让特定人士受惠，选民往往是吃亏的一方，因此，促请选民是时候为了自己的要求而改变了。

他说，国阵不会犹如其他政党般说一套做一套，许下的承诺却没有实现。

「18年前的立场，在今时今日却出现360度大逆转。」

他也说，檳州政府也一样许下种种承诺，承诺不涨水费，结果水费还是涨了，反而国阵的捷运计划比预期要提早完工及省钱，这就是国阵的荣誉。

他也指虽然峇东埔並非国阵选区，但国阵依然继续真诚为民服务，他以国阵及巫统为荣。

2万支持者席地用餐

巫统峇东埔区部主席拿督再迪说，当他构思邀请首相蒞临，欲採用席地而坐、没有桌椅、没有舞台、没有歌星、没有巴士、没有付费时，的確让人质疑出席率。

「自上週希盟发生的暴乱事故后，今日没有椅子的会场是一个明智的决定，出席者也展示了对首相的支持，我爱你首相。」

他说，今日共有2万1380人集体席地而坐用餐，获颁大马纪录大全。

「儘管峇东埔並非国阵选区，而且过去16年来我们也默默服务，峇东埔21所学校甚至已安置精明化课室，我要感谢首相的批准拨款，不过遗憾的是，峇东埔区未有一所宗教寄宿中学，並希望首相捎来好消息。」

首相也对此回应称，眾多的出席者让他为之动容，他宣佈拨款4500万令吉给威中区兴建宗教中学。