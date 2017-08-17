（檳城17日讯 ） 首相拿督斯里纳吉的女儿今日顺利诞下儿子，让纳吉荣升当外公。

纳吉今日旋风造访檳州，包括下午4时30分在双溪里蒙见证「Casa Anggun」可负担房屋移交钥匙予购屋者的活动。

仪式上，檳州巫统主席拿督斯里再纳阿比丁指出，纳吉刚刚接获消息，指其女儿顺利诞下男孩，并打趣说，首相出席所有活动后，將赶回去探望外孙。

纳吉的女儿诺亚娜与其哈萨克籍夫婿丹尼亚是在2015年3月结婚。当时诺丽雅娜纳兹娃27岁，她是在乔治城大学深造时结识丹尼亚並展开恋情，双方于2011年在哈萨克订婚。

另一方面，首相纳吉承诺將协助檳城房屋发展机构有限公司（JKP）取得农业部位于牛汝莪及峇都茅的地段，以兴建1万间可负担房屋予檳州人民。

纳吉承诺將把这个课题带回布城討论，尽力协助檳城发展机构有限公司取得牛汝莪及峇都茅的地段，兴建可负担房屋。

他致词时说，自2009年上任首相后，发现马来西亚人民最希望的东西就是可负担房屋，因此中央政府承诺在全国各地兴建100万间可负担房屋，但必须分阶段兴建。

他也说，大马人民，尤其是土著可拥有自己房產的机率非常低，尤其是在城市地区如檳岛，土著想要拥有自己房產更是非常困难。

因此，他补充，中央政府在檳州的9个机构將兴建更多可负担房屋给人民。