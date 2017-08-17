（波德申17日讯） 9岁巫裔女童被掳案，警方今午將其中2名嫌犯带返案发现场进行案件重演，以便对案件有更进一步瞭解。

据悉，嫌犯在掳走女童后，將之匿藏在芦骨春泉镇一间住家，即属其中一名嫌犯的住家。

基於该名嫌犯父母出外旅游，因此3名嫌犯才將女童带到住家后，將之双手双脚捆绑，並在禁錮15个小时后，於週一（14日）晚上9时將女童送返宿舍保安亭附近。

波德申警方於今午在2名嫌犯引路下，重返禁錮女童的住家，以展开搜证及对案件展开进一步调查。

詎料，当警方仍在现场进行案件重演时，不知情的屋主（嫌犯父亲）在出游回到家时，惊见住家遭警方包围，才恍然大悟儿子的所为。

另一方面，隨著2名大专生落网后，警方再迅速逮捕一名大专生巫裔男嫌犯协助调查。

17岁嫌犯落网后，波德申警方於今早將嫌犯带往波德申法庭申请延扣，获批准延扣5天，至到下週一（21日）。

警方將援引刑事法典第363（掳绑）条文及2017年儿童性罪案法令第14（a）条文对案件展开调查。

波德申警区主任苏之证实，隨著3名嫌犯落网后，女童被掳走一案已获侦破。

他说，不排除3名嫌犯多番在宿舍吸烟时，遭身为舍监的女童母亲揭发 ，而心存不满而掳拐女童作为报復。

女童被拐事件是於週日（13日）清晨6时45分，在波德申直落甘望海滨路9英里工艺学院宿舍发生。

女童父亲是在清晨时分，惊见住家一片凌乱，而臥室內只有6岁儿子，而10岁女儿却不知所踪，隨后向警方作出投报，而女童於週一（14日）晚上9时获释放。