（上海17日讯）中国10天內有2名少年参加「戒网癮」计划而死，其中一人受重伤、另一人坠楼死。媒体追查发现，网癮中心用来治疗青少年的「利器」是电击，导致青少年心生恐惧、反感和恨。

安徽一名沉迷网路的18岁少年李傲日前在一所戒网癮学校中受重伤，送医抢救无效身亡。该所学校號称用心理疏导、体能训练等方式帮男孩戒网癮，据法医检验，李傲受20多处外伤和內伤。据了解，李傲父母花了2万2800人民幣（约1.4万令吉），送他到为期180天的「隔离封闭式成长辅导」，岂料两天內重伤死亡。

西安16岁少年小魏几天前，在另一所戒网癮学校坠楼身亡。小魏死前给父母留下遗书说：「真的很想您们，我知道我这样您们会伤心，会哭，但我真的受不了这个世界了。」

英国广播公司（BBC）指出，第3次「中国青少年网癮报告」显示中国青少年网路成癮人数达2400万人，很多戒网癮中心继续开张。然而媒体追查发现，在网癮中心，用来治疗青少年「利器」其实是电击。

一些网癮中心要求孩子不许睡懒觉、顶嘴、闹脾气等，若不服从將会遭老师用电击惩罚，造成孩子休克。2014年后，有中心把电击改称电针灸、电脉衝。被电击过的青少年说，他们恐惧、反感，甚至萌生恨意。最可怕的是，即使回家了，如果表现不好还会被抓回去「再改造」。

此外，一些號称军事化管理戒网癮中心，还会使用所谓催眠疗法，把少年关进黑屋子，播放悲伤音乐，然后老师讲一些亲情故事，一两个小时后，再把门打开，让孩子见到一个月才能见一次的父母。