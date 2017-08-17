（新山17日讯） 柔佛公主东姑敦阿米娜和駙马丹尼斯莫哈末婚礼深受柔州子民关注，柔州王室媒体办公室今日上载一段片长5分钟的视频，回顾一对新人在武吉士林王宫举行的订婚典礼。

视频一开始，可见王宫內以大型华丽的花卉佈置，加上冷色系欧洲风格的家具陈设，显得古朴典雅。一对新人的订婚典礼按照马来传统习俗举办，风格简约，但不失王室风范，典礼上更准备製作精緻的马来糕点供出席嘉宾享用。

视频中可见，东姑敦阿米娜穿著一身珍珠色的马来传统服装，长长的洁白头纱披在头上，髮型微卷自然垂放，高贵典雅，与身穿同色系马来传统服装的帅气夫婿极为登对。

两人交换订婚戒指后，公主轻轻地拉起夫婿双手，並温柔地吻了一下。駙马亲吻了公主额头，他们都吻的很轻很柔，柔中带著温馨，温馨中又带著浓浓的爱意。

公主出阁当天也是柔佛王后拉惹查丽苏菲雅的生日，可谓双喜临门。视频中也见到公主在订婚仪式上喜极而泣，轻轻地拭去幸福的眼泪。

出席参与这场订婚典礼的王室成员，包括柔佛苏丹依布拉欣殿下、拉惹查丽苏菲雅、柔王储东姑依斯迈、王储妃卡丽达、二王子天猛公东姑依德利斯、四王子东姑阿都拉曼、五王子东姑阿布峇卡，柔駙马的父双亲马汀和母亲亨丽特维巴阿斯等人，共同见证和分享这对新人的喜悦。

男方亲属也入乡隨俗，穿上马来传统服装，女亲属戴上头纱。

上述视频截至今日下午4时30分，已吸引超过12万次观赏。