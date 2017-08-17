（本报亚庇十七日讯）继之前建议州政府另觅地段兴建国际机场后，马来西亚航空委员会今日再提出，州政府有必要扩建亚庇国际机场原址，以容纳未来五年、每年约一千二百万乘客的吞吐量。

该委员会营运总监阿兹米再因今日说，作为国内第二大航空中心的亚庇国际机场，目前每年约九百万乘客吞吐量，已无法承担未来发展需求。

因此，他表示，扩建亚庇国际机场原址，以容纳更多乘客，是可行方案之一。

阿兹米在此间召开的新闻发布会上，这么表示。

资料显示，截至去年，亚庇国际机场的乘客吞吐容量设计虽有九百万，但使用率已达八十点七巴仙。

除此之外，斗湖机场的乘客吞吐量达一百五十万，使用率达八十四点八巴仙，山打根机场的乘客吞吐量达一百四十万，使用率达六十三点一巴仙。

他说，本州的乘客流量增长率，料将从去年的十点五巴仙再取得增长。

同时，阿兹米指出，虽然沙砂两州已有泛婆罗洲大道计划，但航空仍是主要的交通途径。

「我们会与州政府合作，以继续加强乡区航空服务。」

他告知，该委员会在本州总共发出了十八个商业航空执照中，有七个是航空服务执照及十一个地勤处理执照。

此外，该委员会在本州也批准了廿九个航空权，其中十二个来自中国、国内有十三个，亚洲其他国家四个。

另一方面，他指出，该委员会将从明年起，向从国内机场离境的乘客收取一令吉费用，以在财务上达到自供自足。

不过，这项政策不包括在沙砂两州使用乡区航空服务的乘客，允许该委员会对机场的离境乘客，收取有关费用的二零一七年马来西亚航空委员会（修正）法案将于今年十月份提呈国会二读。