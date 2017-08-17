（本报亚庇十七日讯）亚庇国会议员黄仕平认为，联邦旅游及文化部长拿督纳兹里勿斗气，若要实施旅游税，就亲身前来沙巴会见沙巴旅游、文化及环境部长拿督马希迪和与沙巴的酒店业者，才是上策。

他说，纳兹里虽然官拜联邦部长，但并不代表他就比沙砂部长高人一等，因为沙砂与西马是平等立国伙伴，若纳兹里有意要在全国，包括沙砂推行旅游税，就要以平等的姿态，而不是高高在上，甚至要求沙砂部长去西马会见他，否则就斥责别人「不认真」及「浪费时间」。

他说：「我认为，马希迪没有必要去西马见纳兹里，既然纳兹里为了要找钱填补国库，甚至强迫沙砂的酒店业者替政府代收旅游税，他就有责任前来沙砂向酒店业者交待清楚这事，而不是以为沙砂部长去见他一面，就能关起门来做决定。」

「毕竟这项税收的实施，受最大影响的不是部长，而是沙巴州上百位的酒店业者，若纳兹里能只身一人前来沙巴，为什么还要沙巴一群人，劳师动众飞去西马见他？」

他表示，纳兹里身为联邦部长，推行的是国家政策，做事得顾全大局，竟然发表「斗气」的话，如「你们不来见我，浪费我的时间，我也不搭理你们」，这等谈话令人跌破眼镜。

他揶揄，「若要成大事，必要时也得低声下气，纳兹里是个很友善的部长，只是没有学会做人做事的哲学。」

黄仕平是今日在亚庇，受询有关纳兹里昨日指沙砂旅游部长，迄今还没有飞去吉隆坡找他商谈旅游税一事，如此表示；尽管纳兹里早前已经宣布九月一日正式实施旅游税，但沙砂州政府没有点头，砂旅游部长阿都干林还指征收的每10令吉旅游税，只给回砂州1令吉太少了，因为纳兹里早前答应给回沙砂30%。

黄仕平说，事实上，他赞成州政府要求沙巴不实施旅游税的立场，但若联邦强硬要实施旅游税，他会退而求其次，让沙巴分享30%的数额。

「沙巴酒店，过去向来都是赤字经营，若有赚钱，也是从房地产增值方面赚钱，而不是日常运作，只有在近这几年，旅游业的兴旺让酒店开始赚钱，所以我认为政府不该在这时候打生金蛋的鹅的主意。」

「特别是旅游业已经是沙巴经济中重要的一环，西马还有工业，沙巴没有，联邦政府应该扶持，而不是来抽税。」