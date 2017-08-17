（本报美里17日讯）砂副首长兼基本设施发展与交通部部长丹斯里占玛欣日前向《婆罗洲邮报》指出，砂拉越所有国家公园一定要建贯通道路，包括建姆鲁国家公园的道路。卑尔骚州议员拿督陈超耀表示认同。

陈超耀律师指出，建贯通姆鲁国家公园的道路，更多游客前往，便可带动沿途社区的经济效益，为砂拉越政府在旅游领域带来巨大的收益。

仅靠空路游客受限

他说，建通往姆鲁国家公园的道路有必要，他早在砂拉越举行第十一届选举前，已一再强调建路贯通姆鲁国家公园。他中选州议员后，在2016年11月砂州立法议会上，提呈建美里贯通姆鲁国家公园的道路的提案。

他指出，建路通往姆鲁国家公园，不但让外国游客可用陆路前往，单是美里、民都鲁、林梦、老越、汶莱便有高达118万人口的市场。单是依赖航空交通，载送的游客人数有限，若是遇到天气不佳，随时取消航班的情况便经常发生。

陈超耀指出，有路贯通姆鲁国公园，可带动沿途社区和美里经济，效益可观。目前世界石油价低落，伐木业已是砂拉越黄昏工业，油棕种植业只能惠及有限群体，政府唯有大力推动旅游业，让广大砂民受惠，制造更多就业机会。

限旅客免破坏生态

他促请砂政府尽快落实建路通往姆鲁国家公园，使更多砂民受惠，政府也能赚取巨大外汇，砂拉越经济将蓬勃发展。

陈超耀续称，之前有人担心一旦建路贯通姆鲁，若太多人涌入将破坏公园生态，惟他不以为然。他说，建路通往姆鲁国家公园，可至码头处为终点，在码头终点处可建造停车场，各种基本设施、商店、公厕及售卖土产的中心。抵步的游客必须通过船只前往国家公园，而公园管理员可控制抵步的游客人数，不至于大家一窝蜂涌入国家公园。

他表示相信全体砂人都不愿见到姆鲁自然生态受到人多为患的破坏。当局有必要限制每次前往国家公园的人数。