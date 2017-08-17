(本报美里17日讯)马来西亚华校联合会总会主席天猛公拿督刘利民强调，即便面对国民型学校强大的竞争，办华文教育绝对不能变质，独中的媒介语是华文。

他说，我们办华文教育，切莫忘记办华文教育的使命与精神，继续传承中华文化予下一代，这就是我们的特色。

他亦提醒不能与华社脱节，因为独中是华社的资产。

今早董总与培中董事会在该校会议厅进行一项交流会上，刘利民致词时这样指出，他表示科技时代的进步，环境的演变，以及资讯越来越发达，如今家长对独中已有不一样的要求及标准，这些都是当今社会及独中所面临的挑战，董事部及校长教师必须想方设法去克服。

他表示高兴看到培中的发展，因为在砂州办独中的确不容易，这边的人口少，也面对其他方面的竞争，如国民型学校也办得很好，对独中也是形成竞争对手。

没忽略国英语

他说，所以培中董事部要不断的去想办法、思考，怎样作出改变，重要是把学校办得好，家长有信心，并愿意把孩子送进华文独中就读。

他也说，很多父母觉得英文很重要。一些学校可以提供更好的学习环境，这些父母就会倾向这种学校，这是正常的反应。

“独中教学媒介语是华文，行政人员也是华人，虽然如此，但我们也应该让学生有机会学习英文及马来文，因此这是配合局势的需要。”

不过，他说，华语在全世界的地位不断提升，虽然英文仍是国际语言，华文如今也已逐渐变成国际的第二种语言，这是因为中国的崛起，影响力非常大。

他说，面对各种挑战，独中可以想办法，如何吸引学生到独中就读，怎样可以学习华文之余，又把英文学习的更好? 教学期间若没有机会让学生去讲去应用英语，没有获得充分利用，英语在书写方面或不成问题，可能会话或演说时就显得不流利，在这方面要加强，可以提供一些平台让学生多讲来提升学生的英文水平。

媒介语是华文

刘利民强调，即便独中在致力提升学生的英文及马来文的水平，但是并非建议把独中的媒介语更改，独中的媒介语是华文，永远也不可以变质，如果董事部及校长没有关注或忽略这一点，届时独中变得与国民型学校没有区别，那么华社为什么还要大力支持独中?

他表示这一点很重要，因为董事部是学校的褓姆，要照顾好这间学校，也是要明白办华文教育的使命，以及传承中华文化。

刘利民说，目前董总行政部有115位同事，董总会逐步提升员工的专业资格，因办教育是一个专业的工作领域，他们希望可以吸引更多对教育有认知及有兴趣的教育界人士加入。

他说，董总在1973年出版过一份独中建议书，里面列出四大使命，六大方针，办华文独中是什么? 怎样改变? 这些可以让我们不断的思考与进步。

传承中华文化

他称，特殊的使命，传承中华文化，这不能改。包括华小，大家必须认同，董事必须知道自己的主权。

“我们很高兴培民中学，这样多年来面对很多的问题，尽管一些董事做得很辛苦都没有放弃。去年与首长来到培中移交拨款，得悉培中要建一所耗资1500万令吉的新教学大楼，并佩服董事长许为隆有这份魄力，可以去带动及实行这项工程计划。”

他说，一旦硬体设备有好发展，软体设备也要加强，与其他的学校不一样才能提升竞争力。虽然面对其他的挑战与压力，他认为华文教育在马来西亚，还是可以很乐观的生存与发展。