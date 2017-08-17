（吉隆坡17日讯）民主行动党在过去2届大选取得辉煌胜利，或许许多人逐渐忘记了行动党在低潮期的落魄；该党青年领袖回忆称，已故前秘书长郭金福当年在行动党最低潮期挑起秘书长的大梁时，背负著很大的压力，党內经费的分配更是抓襟见肘，甚至要四处卖行动党强人林吉祥著作来为党套现支付职员薪水。

行动党政治教育主任刘镇东表示，行动党在第9届（1995年）至11届（2004年）全国大选的成绩不佳，而在1999年不但在大选惨败，而且又闹党爭，属于行动党最低潮的时刻。

他说，当时的行动党在各方面的资源都短缺，党总部连聘请一个职员都要商议很久，而在1999年担任秘书长的郭金福当时通过把林吉祥著作载到各个支部去卖，以套现来支付职员薪水。

与郭金福共事学习

而行动党组织秘书长陆兆福则是在2002年加入行动党总部工作，他则提到，他当时在行动党总部上班的第一个工作就是去货仓整理好林吉祥著作，再分配到全国各支部出售。

「当时是通过各地的党支部晚宴来义卖书籍，让主办方的人员帮忙卖书或乐捐的方式来筹款。」

他回忆说，行动党国州议员的薪水有部分必须要上缴给党，以支付所需的开销，但在2002年那时，行动党的国州议员很少，而党部则有10多个员工，因此郭金福想了很多办法让职员可以领薪。

陆兆福在2002年在行动党总部申请全职政治工作者时，是由郭金福面试他，当时薪水为每月1600令吉；在他工作几个月后，因郭金福的政治秘书丘光耀拿到奖学金赴香港唸书，由他填补政治秘书一职，使他与郭金福有更多接触及学习的机会。

他们是在接受《火箭拉阔》视频访谈中，分享在上週逝世的郭金福生前故事时，发表谈话。

在1999年开始担任士布爹国会议员郭素沁助理的刘镇东则形容，郭金福最伟大的地方在于，不但在行动党最低潮的时刻站出来，而且还可以用最简单的语言来翻译出林吉祥的理念，即完美执行林吉祥的大方向。

他说，在1999年全国大选时，2位行动党强人林吉祥及卡巴星都败北，当时大家都没有想到行动党会有今天的盛况。

他直言，他对郭金福逝世的感触很深，一来是他与郭金福每週都有通电话交流，而他到柔佛州竞选也是郭金福有帮忙协调；其次这是他第一次亲眼看到熟人在他面前嚥下最后一口气，他突然感悟到一个人生很精彩的人，就这样结束了生命。