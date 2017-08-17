（峇株巴辖17日讯）永平不到两週发生3宗破门行窃案，窃贼共乘一辆掛上假车牌的白色本田轿车，瞄准无人在家的半独立式屋子，通过按门铃及打电话等伎俩製造假象，確定无人在家后，越墻潜入屋內偷窃，扫走值钱物品后逃之夭夭。

民主行动党永平州议员周碧珠透露，首宗破门行窃案是本月3日，在永平哥打英达花园发生，第2及第3宗案件则是本月14日，在永平旺地苑发生。上述3宗案件受害家庭已向警方报案。

「上述3宗案件皆发生在傍晚6时，干案手法非常相似，疑为同一伙人所为。据民眾安装的闭路电视摄下画面显示，窃贼有2至3人，其中一人是女子，窃贼乘坐白色的本田城市轿车到来干，瞄准无人在家的半独立式屋子，利用按门铃及假借打电话製造假象，確定住家摆空城，越墻潜入屋內扫走值钱物品。」

周碧珠今日连同亚土著团结党亚依淡青年团团长慕斯达法及其助理爱娜，到峇株巴辖警区呈交破门行窃案件报案纸予峇株巴辖警区主任阿都瓦希助理总监后，向媒体透露上述窃案。

居民忧心

她说，根据闭路电视摄下画面显示，戴著鸭嘴帽的窃贼是使用工具撬开住家铁门，潜入屋內干案。第一和第二宗案件中，窃贼偷走装有值钱物品的抽屉，受害家庭损失现金、钻石项链、名牌包包及手錶等財物。

「其中一宗案件的受害者將闭路电视拍下窃贼干案过程上载到面子书，有网友回应类似的行窃案在古来及居鑾也有发生，令人对此感到忧心。」

她说，2个月前永平发生持刀打枪案件，她今日特向峇株巴辖警区主任反映永平的治安情况。

「阿都瓦希表示將会关注这些案件，警方会根据刑事法典457条文（破门行窃）调查此案，据警方调查，窃贼是使用假车牌的车子来干。」

另外，周碧珠建议，永平县议会在特定地点的交通灯安装闭路电视，以观察窃贼的逃向，协助警方追查。