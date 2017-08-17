（檳城17日讯）两个月前开快车连人带车撞入牛干冬街一家扁担饭店，险撞伤4名食客的26岁印裔废铁收购商，承认危险驾驶，被法庭判处罚款一万令吉。

被告柯沙瓦拉惹被控于今年6月5日晚上11时16分，在檳牛干冬街涉及危险驾驶，罔顾其他公路使用者的安全。

此举触犯1987年陆路交通法令第43条（1）（A）项，在此条文下最高刑罚是罚款1万令吉或坐牢12个月，最低是罚款4000令吉，且驾照上需记录犯错行为。

被告柯沙瓦拉惹並没聘请律师，他在庭上直接向推事表示要认罪。

坦承有开快车

他坦承当时確实有开快车，无论如何，他指当时是为了闪避路人，才不小心撞入扁担饭店，希望法庭可从轻发落。

主控官阿末巴兹里则向推事表示，应给被告一个恰当的刑罚，藉此提醒其他驾驶人士小心驾驶。

推事莫哈末阿敏宣判柯沙瓦拉惹被罚款一万令吉的最高刑罚，若无法缴付罚款，需以6个月监禁替代。不过，被告较后顺利缴付罚款，免于牢狱之灾。

根据报导，有一桌约10名的巫裔顾客在事发前5分钟才离开肇祸车辆刚好撞到的位子，幸好他们早走一步，不然后果不堪设想。

也有部分食客被这突如其来的事件嚇坏，当轿车撞入扁担饭店后，店內的桌子隨著撞击力移动，碰及其一些巫裔食客，但未造成严重受伤。

当时在店內用餐的4名巫裔食客被撞乱的桌椅困住，需要工作人员前来协助移开桌椅才能逃脱。

资料档：闪避路人肇祸

被告柯沙瓦拉惹今年6月5日晚上11时16分驾车经过乔治市牛干冬时，相信为了闪避路人而撞入一间印裔穆斯林扁担饭店內，幸未造成任何人伤亡。

根据警方初步调查，该印裔司机相信已处于酒醉状態，驾著第二国產车傲驾（Alza）途经牛干冬前往椰脚街方向时，失控撞入扁担饭店內，並撞毁一辆停在店外的摩哆。

根据目击者声称，在事发时，该印裔男子曾超越3辆停在交通灯前等待的车辆，闯红灯而过。