评论: 刘华才

上週五反贪会逮捕檳州行政议员彭文宝，调查其指示地方政府，勿对付大山脚牛河村一家已营运15年的非法碳过滤工厂，是否涉及滥权包庇。而这家工厂位於公正党本南地州议员诺雷拉选区內，诺雷拉在2015年曾举报该工厂飘出的烟雾引起村民不適和困扰，更有投诉说在当地500名村民之中有40名居民患上癌症。

然而，当局一直没有採取行动。如今，反贪会对彭文宝展开了调查，但檳首长林冠英力挺彭文宝，指其只是执行檳州政府政策，即为厂方和居民寻求双贏方案。

不过，社交媒体上对反贪会此举的评论却是一面倒，有些网民指这是国阵对在野党的政治迫害，有的则是批评反贪会只是调查在野党领袖，而没有去查国阵领袖。

对此，我数天前就发文告，促请人民应该以同样的道德观点，看待反贪会对朝野政治领袖所採取的贪污调查行动。如果人民想要看到一个真正「零贪污」的马来西亚，就应该全力支持反贪会的所有调查行动，不管受调查的人士是来自执政党或在野党，都应该一视同仁，不能够有厚此薄彼。而社交媒体上对反贪会的评论一面倒，是非常不健康的现象。

过度包容反对党领袖

目前有很多不理性的网民，把任何对在野党领袖不利的事都视为是当权者的政治阴谋，在他们眼中似乎全天下的罪行都是国阵领袖犯下的，在野党领袖却是从来不会犯错的，这种思维对我国全面反贪的努力上是很不利的。

人民对於在野党领袖过於宽容及包容，只会使在野党领袖更加有持无恐，犯下更多错误，因为他们知道即使犯了错，人民也不会与他们计较与问责。这种不良风气不应该存在，同时这也钳制了反贪会的调查工作。

但隨著前联邦土地发展局主席莫哈未依沙遭反贪会逮捕，就联邦土地投资机构（FIC）购买伦敦和古晋的两家酒店涉及贪污滥权一案展开调查，我希望可以打破网民的指控，即反贪会只会捉拿反对党领袖的说法。

之后，檳首长林冠英公开代表州政府，向牛河村村民等受影响的民眾致歉。试想若真的没犯错，为何要道歉？更不可理喻的是，林冠英解释说，这家出问题的工厂之所以可以继续营运，还扩建厂房，因为现任州政府维持前朝国阵州政府时期的非法工厂，因为州政府早已议决，不会动輒拆除2008年3月8日之前存在的非法结构和小贩。

把责任推给前朝

这样的理由太过牵强，也显示现任州政府只会把问题推卸给前朝，是荒谬和不负责任的做法。试问现在到底还有多少非法工厂正在檳州营运，多少檳州子民將会受牵连，身为首长的林冠英有必要交代清楚，別老是把球丟回给前朝政府，把责任推得一乾二净。

我也希望反对党应该停止实践仇恨政治和指责政府，就如日前行动党顾问林吉祥抨击《马来军团》滋生仇恨和鄙视。这部由国家资助的电影，在电影某一画面中，一名男生在国会大厦附近，站在他的车外，该车牌號码为「DAP165」。这就被认为是在玩弄「DAPIGS」字眼，用以形容行动党。但该电影导演和製作人拿督祖雷曾澄清，该画面只是出现在预告片中，不会出现在实际的电影中，加上该车牌並没有任何含义。

也因为引发爭议，之后通讯及多媒体部就指示移除《马来军团》电影的这个画面，因为该画面被视为侮辱行动党。因此反对党应该学习国阵坐言起行，並停止为了自身的政治议程，而製造仇恨和不安。国阵与反对党之间的激烈竞爭，应该只是限於竞选活动期间，並停止政治化课题。行动党曾被很多人批评明显拒绝穆斯林领导层，以及基於肤浅的种族情绪，实践沙文主义的政治理念。

適逢国庆日即將来临，我希望朝野政党能放下歧见，共同来推动爱国主义和民族团结，因为国民之间多年来的和谐得来不易。我们也应该多加关注国家发展建设及民生问题，让人民能直接感受到政府改革的决心，持续捍卫多元宗族、多元文化的精神。