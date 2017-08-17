评论: 郑庭河

坊间某些论者经常拿一些国外的负面例子来试图说明「变天」——即更换国家政权的风险很大，最糟的情况便是落入如伊拉克、利比亚、埃及等中东国家那样动乱频乃的惨状。另外，也有人常举泰国的「红黄拉扯」或印尼的「排华」来告诫大眾。

实际上，变天肯定会激起一些「涟漪」，乃至「风浪」，但並不一定是最糟的情况。如欧洲、美洲、亚洲、大洋洲等各国，时不时都变天，惟大体上还不是「基本太平」？若要严谨、公正地统计和论证，本人相信当下世界各地政权和平转移的例子肯定比动乱的例子多好几倍。

当然，诚所谓「国情有別」，最普遍的情况不一定能拿来概括特殊的个案，是以，即便事实证明大部分国家的政权转移都相当「无事」，也不能论定某国遭遇必也如此。那本国是否「特殊个案」呢？

坦白说，那些似乎「理所当然」地坚信本国「变天必乱」或「变天很大可能会乱」者，实在有责任好好解释为何如此坚信，否则「知情不报」，诚有点不够意思——毕竟这可关乎国家福祉，更关乎黎民百姓之安危的大事呀！

大马民主存缺陷

最蹊蹺的是：某些「知乱」或「怕乱」的言论，是出自执政党团之人，且不论其当权而不能努力保障国家社会不乱，已是严重瀆职，而今作如此言论，肯定「知道更多」，那就更该好好交代：为何变天会乱？同时也必须严正承诺：必会尽本身正值当权之力来改革、改良国家建制，確保未来的任何政治变动都不会带来最糟的情况。

其实按照常理，若本国已是个制度健全的民主国家的话，政权轮替根本不是什么问题，诚如一些州属的州政权已经轮替几番那样。若州政权可替换，国政权为何不能呢？要是如某些人坚持的「不能」，那实在是「代志大条」，毕竟在民主社会，替换政权可是老百姓的权利，若无法实现如此权利，就证明本国的民主还大有缺陷。

若本国民主还大有缺陷，除了一些复杂的「客观因素」（如「文化」）之外，那当政者恐怕责任最大了，因民主是必须被建制化，包括被詮释、被教育、被护持的。一些中东国家更换政权就陷入动乱，诚因民主不曾认真地被当政者建制化，其执政者基本上还是奉行「强人政治」，结果无强人则乱。

难道本国也是在奉行强人政治？照观察理应不是（或大体不是），所以拿本国来和中东一些国家相比，实有点牵强。无论如何，不能否认的是近年来本国民主的確有逐渐被一些利益集团趁揽权而蚕食的跡象，包括导致三权失衡、法治旁落。若政权轮替能制止这些利益集团持续胆大妄为，未尝不好。