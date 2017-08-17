评论: 杨善勇

歷时一个多小时的倾盆大雨，2017年8月8日麻坡市区多处闪电水灾。《东方日报》的新闻说：灾区泛及大马路、二马路、三马路、四马路、五马路、六马路、文打烟、仲尼路、新加旺、新路、金枝路、砂吉路、苏莱曼路、阿都拉曼路及黄金丹绒。

记者这才报告完毕，2017年8月11日，轮到马六甲的城市中心氾滥了：沿河一带的姑务路、板底街、三芭弄、汉都亚路、王金辉路、邓雨苗路、万寿园、双溪布达、武吉波浪及新马六甲花园，全沦陷了。

都是一言难尽的陈年旧事了。2011年6月，麻坡曾有马华公会的冯嫊嵐律师为此严厉谴责水利灌溉局官官相护，推搪敷衍；只有官腔，没有行动，地方民怨为之四起，破格急急电邮首相及州务大臣告知此沉痾宿疾的严重。

不知在座各位，是否还记得冯律师为此高调所发出的经典名句吗：「我誓將此问题解决，若是两个礼拜內仍无法改变现状，民眾票投给反对党候选人，我也无怨言！」

到了2012年4月，则有另一位马华新秀余国华医生公开承诺，他一定会协助解决三巴弄屡次因为海水涨潮引发的一场场水灾；反之，有余医生说：「如果这问题再没解决，我第一个跳入三巴弄的沟內，这绝不是空头承诺。」

回顾歷史，壮言如烟，壮言又不如烟；反正洋洋洒洒的壮言，確是不能解决问题。不管是冯嫊嵐律师，还是余国华医生，反而因此受尽百般之屈辱。但大雨一来，自辩的经典台词，还是那一回事。

是耶非耶，內情之蹊蹺，谁知道呢？想起沙巴水务局中饱私囊的咄咄怪事，心里难免感伤。也许，要等到地方政府选出了一位柯P式的领导，城市的管理才能出现新机。