评论: 潘君胜

希望启动，檳城加油！民主行动党发动的「我爱檳城跑」，从该党堡垒檳城出发，准备往各州跑透透！明眼人都晓得，行动党推动「我爱檳城跑」，表面上为行动党掌权的檳州政府加油，也是行动党一项全国性政治宣传，乘机为行动党造势。

民主行动党国会反对党领袖林吉祥宣称，只要原来支持国阵的选民之中，有10%马来人和5%非马来人转而支持希望联盟，希望联盟不但可以继续保檳州和雪州2州政权，同时攻下柔佛、森美兰及霹雳3州政权及贏得中央政权。林吉祥所强调的10和5方程式，就是希望联盟包括行动党的希望。只是，柔佛、森美兰及霹雳3州都是巫统所掌控的州属，希望联盟的如意算盘会打得响吗？巫统一点都没有反击能力吗？

4党各有主攻目標

大选日期近在咫尺，希望联盟终於排除万难，在7月14日正式公佈最高领导层阵容之后，希望联盟4成员党各自展开了大选宣传工作。4党共识是一旦贏得中央政权，推行百日新政。当前据知4党在初步阶段已达致分配222国会议席工作，只有一部分国州选区基於策略上之需要及种族的结构有变化，究竟由谁出战还在討论中。

希望联盟消息透露，行动党仍然主攻华人选区，公正党著重在马来人接近半数或半数以上的综合选区角逐。诚信党则会专挑由伊斯兰党中选的国州议席上阵。最迟加入希望联盟的土著团结党，將集中火力强攻巫统中选88个国席中超过半数的议席。

希望联盟中的民主行动党，拉拢对象，当然是以华裔选民为主。据说行动党继续在50多个以华裔居多或华裔佔40%的国会选区上阵。行动党在上届大选中，中选了38国席，不过，505大选后，行动党在安顺国会议席补选中失去这个国席，加上该党因地方上派系斗爭，引发了多名国州议员退党，这严厉打击到党组织及基层士气。

逐一揭露国阵疮疤

不过，由於国阵政府因一马发展公司（1MDB）丑闻继续发酵，而仍然成为国阵的阴影。美国、新加坡、瑞士等多个国家一直调查1MDB弊案，包括洗黑钱、买豪华游艇、毕加索的名画、拍电影、买钻石首饰，美国更进行充公行动。儘管1MDB在国外被指挪用公款挥霍而成为国际话题，而本国则相安无事，但是这不意味大马选民也没有反应，也认同国阵政府看法。

林吉祥及行动党高层如林冠英、陆兆福、刘镇东、潘俭伟、倪可敏等人不停的在群眾面前，抨击国阵政府贪污腐败，而土著团结党的马哈迪、慕尤丁，以及公正党旺阿兹莎、阿兹敏更深入马来社会揭发各项弊病，面对希望联盟愈来愈猛烈的攻势，国阵当然不能装聋作哑，或者视若无睹。因此，首相纳吉、副首相阿末扎希也向马来社会斥责马哈迪等人破坏国家形象，为国家带来灾难。

不反击危机愈大

有人说马哈迪虽然年老，但是他一旦获得了公正党、行动党及诚信党的拥护作为改朝换代的领头羊，反对党就会结合而成为一股不可忽视的力量。国阵所有成员党都不可低估希望联盟在民间的影响力。

一些政坛人士认为，如果国阵巨头在关键时刻不能针对外国频仍追查1MDB弊案作出有力反击，让外国继续进行充公我国资產甚至扩大至採取刑事行动查案，引起国人更大注目及猜疑，疑团愈多，国阵的危机就会愈大。

届时，不用马来社会出现大海啸，只要如林吉祥所说的10和5政治方程式出现，即在原来力挺国阵的马来选民，有10%的马来人改投希望联盟，以及另外5%非马来人也改变方向投给希望联盟的话，星星之火，国阵政府也一样会痛失中央政权。