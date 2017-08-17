（吉隆坡17日讯）大马韵律泳队週四在武吉加里尔水泳中心，为吉隆坡东运会主队贡献1金1银！

顏华苇在晚间的个人技术自选决赛以微弱优势，力压新加坡双姝苏俐妃和杨欣，拿到大马韵律泳队的首金。这枚金牌也是大马在本届吉隆坡东运会的第4金。

顏华苇的总分为73.8386分，苏俐妃为73.8253分，差別仅为0.0133分；杨欣则以72.3769分排名第三，另一位大马选手顏侦宇以70.0292分排名第四。

顏华苇（中）在晚间的单人技术自选决赛，拿到大马韵律泳队的吉隆坡东运会首金。

此外，李盈慧在下午的个人自由自选项目中，以0.3分之差不敌苏俐妃，只能满足于银牌。

个人自由自选项目共有8名选手参与，直接进入决赛並一轮定胜负。李盈慧与苏俐妃的艺术印象分数相同，皆是30分。不过，在正確性与困难度方面，李盈慧却无奈少了0.1分与0.2分，导致无缘金牌。

李盈慧在正確性获得22.2分，而狮城女將苏俐妃则拿下22.3分。困难度方面，李盈慧的分数是22.5分，苏俐妃是22.7分。

最终，苏俐妃以总分75分压倒李盈慧的74.7分。

虽然败北，李盈慧依然对本身的表现感到满意。她表示：「我的表现不错，达到了74分以上。这已是我今年的最佳分数。这是一个主观的比赛。我无法左右裁判的决定。」

虽然对本身的表现满意，但李盈慧也坦言，无法拿下金牌还是感到有些失望。「我真的很想为大马拿下金牌，但不幸以0.3分微差败北。其实，0.3分在韵律泳项目中，是个很小的差距。」

李盈慧也承认对手进步神速；「不止新加坡在进步，泰国和印尼也是进步得很快。」

铜牌由另一名新加坡17岁小將杨欣夺得，她的分数为73.0333分。首位登场的另一名大马选手冯嬿霓，则以71.8667分排在第四位。