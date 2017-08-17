（本报诗巫17日讯）首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里吁请园丘业者种植Kelampayan树，以作为本州木材工业的原料。

他于今午参观大安位于南门的园丘后的新闻发布会上说，Kelampayan树是一种快速生长的树种，3年圆周达38寸，5年有望达60寸。

他说，这种树木可成为本州木材工业所需的树木。

“大集的首席执行员拿督黄国惠告诉我，他想做这个研发，种植这棵树，今天到这里，就是要看看这种树，现在，我看到了，这种我想追求的木材工业原料。”他说。

建议油棕园内种植

根据他的观察，这棵树可以沿着道路的一侧种植，生长较良好。

他认为，这其中的原因可能是沿着道路，有更多的矿物质。

Kelampayan树可在道路旁得到良好的生长，他建议使用新的方法种植Kelampayan树。

这意味着可以在油棕种植园内的道路网上种植树木。

“在一公顷的土地上，沿着路的一边，你可以种植8棵Kelampayan树，四面繁殖，一公顷土地内可以有32棵Kelampayan树，在里面，你可以种植油棕或其他种类的树木。”

他说，种树油棕，同时种植Kelampayan树，在园丘内就有两种产品，即油棕和Kelampayan树，这将使公司可持续发展。

他希望其他园丘公司能能效仿大安园丘，同时种植油棕及Kelampayan树，并认为，这是未来的发展方向。

他说，砂拉越木材业持续的发展，是建立在重植树木的基础上。

他说：“今天已经证明可以做到这一点。”

他还补充说，油棕是棕榈家族树种，油棕榈的叶子吸收二氧化碳并释放氧气。

首长也高兴的看到，大安把油棕树削皮后，制作三夹板。