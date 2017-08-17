（诗巫17日讯）连续几天的下雨及江面水位高涨，导致诗巫一些低洼地区淹水。

人联党P211南兰服务团队于日前在南兰国会选区潜能候选人钱进一市议员的带领下前往实打包区，视察江峄琴路淹水情况及收集民意。出席者也包括人联党武吉阿瑟支部青年团署理团长潘东兴乡村议员、都东支部青年团副团长江泽经乡村议员及其他服务团队重要成员。

拫据当地居民反映，该路段共有3处有淹水的情况，最糟糕的时候可达至2尺深，小车和摩托车无法通行。虽然这次淹水没有往年来的严重，不过已造成当地居民及道路使用者诸多的不便。

连接市区重要道路

钱进一市议员指出，江峄琴路是连接实打包区到诗巫市区重要的道路，每天有许多乡村坡民或长屋伊班同胞使用这条道路往返诗巫市区。该三路段都处在泥碳土上，政府不断拨款试图解决道路下沉，造成淹水问题等问题，不过成效并不明显。

钱进一呼吁政府重视该问题，建议工程局在该路段打地桩、建地基，一劳永逸解决道路不断下沉问题。同时，水力灌溉局应定时挖通道路两旁的水沟，解决排水阻塞问题。他认为，只有这样，实打包区江峄琴路逢大雨必淹水的情况才能得以彻底解决。

人联党P211南兰服务团队承诺将向相关政府机构反映实打包区江峄琴路淹水问题。