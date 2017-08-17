供稿：星星妈妈（怡家绘本屋的家长之一）

一个盛会，上万的人潮，制造的是喜庆还是负担？

每次去逛古晋美食节，看着自己和别人手里和桌上十几个塑料袋和塑料盒子，想着一个晚上，我们究竟消耗了多少一次性免洗餐具，给这个地球制造多少负担？所以，每次看到那些堆积如山的塑料垃圾，心里就很不舒服，感觉自己成为扼杀地球环境的共犯，因为地球有太多无法消化的塑料垃圾。

单是用嘴巴批评和论断谁不会做呢？重要的是行动，实践所想所思。今年古晋美食节，一班妈妈们决定用不一样的方法逛美食节。秉着减少垃圾的守则是重用（reuse）、减少（reduce）、回收（recycle）。

来自怡家绘本屋的家长群－妈妈们带上了各自的便当盒和水壶，提着藤篮子和环保袋，带着孩子们，大摇大摆热热闹闹地逛起美食节。

希望获大家认同

自备便当盒逛美食节，并不是一件常见的事，每到一个美食档口，妈妈们都必须急急先阻止老板那惯性要拿起盛装食物的塑料盒和塑料袋的手，然后递上自己带来的便当盒，要求老板们将食物装在里面。

可喜的是，老板们虽然都需要花2秒钟才会意妈妈们的要求，他们最后都笑呵呵地把食物放进便当盒里。妈妈们接过便当盒的那一刻，感觉到彼此会心的愉快。

“如果大家都带便当盒来装食物，我们就可以降低成本，卖便宜一点。”卖芝士面包的老板愉快地说。

许多老板老板娘看到我们自备便当盒，他们都感到很开心，其他顾客看到我们不怕麻烦及别人的眼光，带上便当盒及水瓶，都露出钦佩的眼神。我们更希望，大家可以认同我们的行为，在未来打包食物时，都愿意自备便当盒及水瓶。

“其实，我们起初也担心行不通。一场美食节，这么多美食，得带多少个便当盒？今晚，我们四个妈妈，一共带了6个便当盒和4个水瓶出发。我们发现这个办法有个意料之外的好处。我们买满了6个便当盒，就找位子坐下来享用，吃了觉得不够，再去买。这样就克服了以前买太多吃不完的状况。”怡家绘本屋家长群之一的“星星妈妈”自豪地说。

教育孩子爱地球

“我最怕麻烦了，要带上这么多盒子，回来还要洗油腻的盒子。想着我就不太愿意。但是怡家妈妈的精神是为我们的孩子铺展一个美丽的未来。既要培养孩子阅读习惯，也要教育孩子爱护环境的心态。于是我和其他妈妈一起来逛古晋美食节。事实证明我的担心是多余的。看到我们桌上没有遇热会释放毒素的宝丽龙盒子，我们吃得更安心，洗两个便当盒又有什么问题呢？”怡家绘本屋家长群的“大鱼妈妈”表示。

一个晚上，妈妈们带着孩子约光顾15个档子，至少成功减少15个塑料袋或塑料盒。

“一个塑料袋，需要10至20年才会被腐化。我们轻轻一个举手之劳的举动，意义却是深远。或许有人会说你们这样不就是做给人看吗？其实说得一点都没错，我们就是要刻意做给人看的。我们要做给我们的孩子看，让他们知道保护环境，爱护地球不是用嘴巴说说而已，是要实际行动的。”怡家绘本屋的玉萍妈妈这么表示。

让妈妈们更暖心的是，我们在古晋美食节现场，看见非营利组织Worming Up 结合了学生的力量，设立一个垃圾分类摊位，宣导鼓励民众把垃圾分类成:可回收垃圾、厨余和普通垃圾。

回收站当起志工

孩子们也在Worming Up 回收站，当起小小志工。Worming Up其中一位负责人陈佩均耐心地向孩子们解释垃圾分类及后续处理，然后带着孩子们，一桌桌向民众宣导垃圾该如何分类。

（注：根据非正式统计，古晋人们一天共生产300吨垃圾。其中40%是可以不用送去堆填区的厨余。）

“学到新的知识不说，妈妈们远远望着孩子们向民众解释，从一段一段的句子，到滔滔不绝的解说，这对孩子们也是一种体验。”怡家绘本屋的“淑萍妈妈”说。

这一晚，妈妈和孩子们买得开心，吃得安心。回家的路上，我们不约而同地说起心里特别开心。我们没有想到，心里那份隐隐的罪恶感，原来那么重。

怡家绘本屋这次号召这些妈妈们一起自备餐盒逛古晋美食节，是希望引起民众关注我们在每一个节庆之后为环境所带来的负担，也希望更多人能加入这样的行列，让环保爱地球不只是落在嘴里的口号。同时，这些妈妈们更希望每个活动的主办单位，在筹办各项活动时，都能把减少垃圾这一个项目纳入策划的考量内。