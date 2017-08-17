(古晋17日讯) 这个星期日好热闹！香港艺人陈炜迪、中国天津真人秀制作人卢盈及新加坡艺人伍俊华到来古晋，为古晋粉丝带来音乐喜悦和热闹。

这两位艺人及一位制作人这次特别受到古晋南市市政局邀请前来出席为2017年古晋节“古晋谁有才”比赛担任评审及表演嘉宾。

这也是古晋节庆典当局首次邀请香港及中国艺人担任评审。

20日会见粉丝及表演

此外，三人将于本月20日下午5时,在Vivacity购物广场音乐分享会会见粉丝及表演活动。本地新一代创作歌手Jessie雅雅也受邀参与演出。

伍俊华是新加坡殿堂级音乐人，伍俊华独特的嗓音和温情的曲风很快被大众所熟知，被歌迷们亲切的称为“伍爷”。其实曾担任孙燕姿，林俊杰，薛家燕等多位歌手幕后创作人的伍俊华曾经发表过三张器乐曲专辑。

卢盈毕业于中国天津音乐学院民族声乐演唱专业，曾就职于天津电视台，担任天津卫视大型生活服务类节目《非你莫属》《爱情保卫战》编导收视率名列前五，

2015年担任《中国小童星》总策划，并成功举办2015北京工人体育馆《闪闪的红星》演唱会。

来自香港陈炜迪是全能艺人，不仅是歌手也是演员，节目主持人，2011至2015年为香港电视主持及演出儿童节目，他在香港，中国及大马儿童节目演艺圈备受欢迎。

粉丝们，别错过这个与三位海外艺人见面机会哦。