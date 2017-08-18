这家人关系好乱！黑龙江省绥化市的柴志（化名）与舅妈林红有一腿，还害对方怀孕再堕胎。柴志7月开车载着舅舅张涛与林红外出吃饭，他透过后视镜发现舅舅与林红卿卿我我，还一直疯狂自拍，他内心的醋意涌了出来，自己的命也不想要了，加速闯入轨道撞向火车，所幸只有轻微擦撞，3人都没有受伤，柴志以公共安全罪被警方逮捕。

据《黑龙江东北网》报导，今年28岁、家住河北的柴志，2014年与舅妈林红到山东省烟台市打工，日久生情爱上了对方，随后便应着林红的要求，一同到黑龙江工作。

林红与柴志的感情越来越暧昧，就交往上床而怀孕，之后被丈夫张涛发现，她也不忌讳的说「柴志是婴儿的父亲」，毫不在意对方的看法。

被戴绿帽子的张涛，当然气到不行，但他不想失去林红，一直隐忍三角关系，直到今年7月底爆发了。柴志载着张涛与林红外出吃饭，用餐期间看见对面张涛与林红两人互相喂食，他只能独自喝闷酒，醋意涌上心头，他先是用言语酸张涛，再与对方扭打在地，最后在林红地劝说下才停止这场纷争。

柴志开车回家途中越想越生气，突然有要死一起死的念头，经过一处铁路平交道时，便撞毁前方的栏杆，他死意坚决，看到火车快要经过时，还踩下油门冲向火车同归于尽。所幸只是擦出大量火花，车上3人并无受伤，但害火车紧急煞车，导致交通延误52分钟。

此外，柴志依公共安全罪被警方逮捕。