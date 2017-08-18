全台湾15日因中油「人为因素」导致大停电，据估计共影响668万户民众。陆媒《环球时报》以「解放军还没动手呢，台湾就断电了」为题，发表社论痛批，民进党「什么做不到就唱什么高调」，还硬生生把台湾搞成一个「电荒岛」，遭台湾选民惩罚是迟早的事。

社论指出，民进党提出到2025年之前实现「非核家园」的目标，为此原有的3个核电厂机组没有完全运转，核四几近建好却被封存，因此是民进党的「执政无能」导致台湾的「电荒」。

《环时》指出，台湾崇尚的美国及英法等都在用核电，英国还谈论让中国帮着建核电站，日本出了事故，但核电也在继续用，而台湾却让「民进党搞成了一个要完全摆脱核电的奇葩」。

社论嘲讽，世界很多地方都有政党恶斗，但台湾却憋出一个「什么做不到就唱什么高调」的民进党；且台湾明明有核电能力，但生生被民进党搞成一个「电荒岛」，也怪民进党竞选时把话说得太满，「绝了自己回头是岸的可能性」。

文章指出，大停电是对民进党当局走错了路的警告，如果蔡英文无力带民进党做执政理念的重大调整，他们就将是「被温水煮的青蛙」，民进党遭台湾选民惩罚是「迟早的事」。

文章表示，「解放军还没动手呢，台湾就断电了」这是岛内岛外都有人在说的一句揶揄，但它背后的寓意很深刻，蔡英文和她的同僚们不要做把「头扎进沙堆里的鸵鸟」。