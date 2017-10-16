（马六甲16日讯）中国驻马大使黄惠康指出，未来在共建「一带一路」的框架下，马六甲海峡將形成与马六甲皇京港及临海工业园为中心的马六甲「一带一路」黄金带，以成为马来西亚最有价值的资產。

他希望长达800多公里的马六甲海峡，在全球的互联互通中，扮演更加重要积极的角色，这也是两国未来要奋斗的目標。

「未来將共同努力把马六甲海峡打造成为全世界造福的和平、繁荣及合作之海峡，成为『一带一路』的黄金带。」

即將于本月任满回国的中国驻马大使黄惠康，今日向甲州元首敦卡立耶谷及甲州首席部长拿督斯里依德利斯哈伦辞行，并参观马中两国合作工程，包括马六甲皇京港及临海工业园的进展后，发表谈话。

黄惠康表示，今次与两名领导拜会，谈及中马关係，以及马六甲的务实合作，特別是在甲州的几项大旗舰合作项目，包括「一带一路」的互相互通项目、国际產能合作项目，以及民心相通的文化项目。

他讚扬马六甲与中国的合作堪称典范，并在推动中马友好合作方面，走在全马13州的前端，他也对于马六甲快速发展感到欣慰。

「从马六甲与中国广东省结为友好省州开始，到甲州皇京港的快速推介，中广核电子到印象马六甲，一个个重大合作项目，在落地生根，有的已经开花结果。」

中方最信赖伙伴

他说，马中两国不但地理临近，认知程度高，也有合作基础好的优势，而且有巨大的发展潜能，未来一定能够实现互利共贏，打造唇齿相依，命运与共的共同体。

「我们对马六甲未来的发展有信心，坚信马六甲有如此得天独厚的自然条件，深厚的歷史文化渊源，与中国深厚的友谊，在未来的经济和社会发展中，马六甲一定会继续走在全马13州的前端。」

黄惠康指出，未来中国政府、中国驻马大使將按照两国最高领袖达成的重要共识，携手奋进，共创未来，中方將继续把大马视为中方在本地区最可靠及可信赖的伙伴，同时继续加大对马投资，鼓励更多中国游客来马。

「无论未来路有多长，中马两国会患难与共，携手並进。」

此外，他也前往郑和朵云轩旁，为去年与甲州元首栽下的友谊树浇水，期望该树茁壮成长，象征两国友谊的枝繁叶茂。