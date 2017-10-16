（居鑾16日讯）为期一週的「保护国家资產行动（Operasi Khazanah）」成功逮捕30名企图捕抓野生动物及珍贵花卉树木的盗猎者，成功起获市值1万5000令吉的各类森林资源，打击黑市交易活动。

武吉安曼警察总部防范罪案与社区安全组总监拿督达祖丁表示，上述行动是该组首次在柔佛州展开的大型取缔活动，并成功在10月10日至16日期间，在兴楼云冰国家公园范围起获老鹰、鱉、喜鹊等野生动物以及鱷鱼肉（2.4公斤）、蜥蜴肉（24公斤）和山猪肉（34公斤）等肉类。

每年2次大规模行动

他透露，此次活动共动员279名执法人员参与，並获得柔州野生动物及国家公园保护局、柔州森林局、柔州移民局、柔州兽医局、柔州国家公园局（PTNJ）、柔州原住民发展局和野生动物保护协会（WCS）共7个单位的参与。

「警方每年会展开2次大规模的执法行动，与各相关执法单位共同保护国家资產，杜绝这类走私活动，我们下一次的执法行动將在霹州执行。」

达祖丁今日在加亨礼堂主持行动闭幕礼上，发表上述谈话。出席者有柔州防范罪案与社区安全组主任亚哈亚、居鑾警区主任莫哈末拉汉、马来西亚野生动物保护协会主席玛尔威博士等人。

根据警方透露，经常有非法盗猎者潜入国家公园保护区捕抓珍贵禽鸟，再通过网络平台售卖谋取利益。此次行动中起获的老鹰市值约2000令吉至3500令吉，案发时疑犯正准备將老鹰送往新山交易，所幸遭警方设置的路障成功拦截。

当局將援引《2010年保育野生动物法令》第716条文、1952年危险毒品法令以及1959/1963年移民法令，调查涉案的30名疑犯。