（本报诗巫16日讯）一送货员涉及将顾客缴付的款项作为私人用途，今日在诗巫地方法庭面对三项失信罪控，被告改变初衷拒绝认罪，并指其公司已将有关失信的钱额从薪水里扣除。

是名43岁的被告拉曼特蒙，今早当法庭通译员向他念出所面对的三项控状及刑罚后，原本他表示认罪。但，他却告诉法庭，其公司已经从他薪水里扣除所失信的款项。

地庭法官表示，即使被告已缴还有关款项，但被告依然须面对法律制裁。

被告因此拒表认罪，并表示有意要聘请辩护律师。

法庭谕令被告每项控状须以600令吉现金担保及2名担保人保外，案件订于今年11月16日进行审前案件管理。

被告所面对的首控状指出，他于今年7月26日，在阿兰路处作为一名送货员受公司委托将货品递送予顾客，并负责向顾客征收391令吉55仙，最终他把所收到的款项作为私人用途，并没有交还给公司。

次控状指出，他于今年7月8日在南兰律处，在公司的委托下将货品递送予一顾客，并负责向顾客征收101令吉05仙。惟他没有将该款项交还给公司，并作为己用。

第三控状指出，他于今年8月7日在静雅路处，在公司的委托下将货品递送予一顾客，并负责向顾客征收303令吉70仙。惟他没有将该款项交还给公司，并作为己用。

上述三项控状皆抵触刑事法典408条文，失信控状。在该条文下，触犯者一旦罪名成立可被判处坐牢1年至14年，另外须施以鞭笞及罚款。