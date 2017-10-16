(本报诗巫16日讯)变相的诈骗！

在诗巫最近一次的喜宴上，东家男方发现有人打红包箱子的的主意，不仅如此，连后来投入在红包箱子的红包也失窃，东主在事后跟应邀出席宴会的亲友谈天聊起时，才发现有人施第三手，趁宴会厅门外没有人时，将红包窃走。

在宴会开始时，东主有安排其亲人在外负责看守外边的事务，包括招呼客人签名或投入红包的地方。

原本也没什么发现，是过程中有一名其亲人不认识的可疑宾客表示，其投入的红包放错边，因现场有两个供投红包的箱子，各别写上男、女方。

不速之客手伸入红包箱

当是名不明的客人表示红包投错箱子时，逐伸手去拿回，而没有料想太多的东主亲人就任由他去伸手找红包，相信是在伸入手到箱子时，有备而来的对方就拿走了其中一封，至于后来对方有没有再投入女方的一方，也没有人去留意了。

直到后来聊起时，才发现东主一名远到朋友包的一封大红包失了踪后，才发现间中的可疑之处。

跟着东主又发现，其后到的亲人及朋友所投放的红包全部也不翼而飞，始知门外供投红包的箱子已被人盯住了，并趁没人留意时将它千走。

东主说，负责收红包的其亲戚，之前7时30分时已经将箱子内的红包收集，而慢到者却在没有东主或有人在厅外招待当儿，将红包照投入箱子内，并没有想到自己特别送上的红包会在门外没人看守时失了踪。

针对此事，东主表示是他们大意了，何况之前也没有办过宴会，只是借此机会欲向大家报料，希望大家日后能提高警愓，不要被旁人趁“虚”而入。