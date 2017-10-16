（本报诗巫16日讯）诗巫再也卫星镇菜市场的小贩本来就不被鼓励将菜果或私人物件寄放在摊位底下的箱子内，但为了方便自己，小贩们还是固持己见，在做完生意后，没有将货物带走，包括私人的东西就锁在箱内。

据知，该菜市场及后方的饮食中心并没有聘请保安人员执守当地。

诗巫乡村议会执照小组的委员受询时说，之前在跟小贩们进行对话时已经交待彼等，营业时间完毕后，小贩们必须把所有东西搬走，不能留在摊位内，一旦被偷，那是小贩们自己要负责了。

菜市场无保安看守

且小贩们也知道该菜市场并没有保安人员在夜间看守。

尽管已经交待，但执照小组的委员们却发现，菜市场小贩们几乎每个都在摊内上按上箱子，然后上锁。

受询的执照组委员说，小贩们已针对此事向议会作出投诉。

该菜市场的多个摊位前晚爆窃，窃贼专偷小贩们的果菜以及小件的货品，虽然小贩们损失不多，但其摊位的每个锁头被弄坏，必须换新。

这已经不是第一次发生的窃案，而是近期内已经发生两三次了，最近一次是两天前，当时是其他一排的摊位挡子中招。

被偷的物品都是第二天还可以再卖的果菜或是其他货品如烟草，米酒等。

据悉，在有关菜市场、饮食中心、农业市集及夜市营业的小贩共216名。

其中菜市场的小贩则有56名。