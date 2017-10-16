（诗巫16日讯）行动党南兰区国会议员刘强燕呼吁诗巫市议会重视敦阿末再迪艾德鲁斯路24B1巷路面下陷的问题，并且尽快采取行动，解除居民日常出入的困扰。

她对市议会以“钱不够用”为由，一再拖延这项民生问题感到遗憾，这不是一个负责任的地方议会所应持有的态度与行政方针。

敦阿末再迪艾德鲁斯路24B1巷因地质的问题，整条道路面对下陷的窘境，造成路面与通往住家路桥之间的高度有着明显的落差，居民车辆出入时，底盘往往会撞击路面，让他们忧心不已。

道路已交市会维修

刘强燕接获居民的投诉后前往现场了解情况时，发现这条巷子路尾下沉的情况尤其严重。同时居民也告知，他们已向承包商反映，惟对方表示道路已移交予诗巫市议会维修。

居民转而向市议会投诉，被告知“下个月”会进行维修。然而，月复一月，经多番催促后仍没有结果，最终才获知市议会因经费不足而无法展开维修工作，并要居民耐心等候。

同时，也有市议会官员告知居民，必须等问题严重化后，议会才会将路面填高。同时也要求居民不可自行维修，否则以后一旦出现问题，议会一概不予理会。

居民对市议会“没钱”的说法深表愤慨，因为市议会现阶段正在整修诗巫的道路，许多路面没有毁损的道路也已重铺沥青，为什么他们这些亟需者却受到忽视？

沟渠未清理长满杂草

因着道路的下陷，雨水无法通过沟渠向外排除而滞留在路面，影响车辆通行。另外，大路旁边的沟渠也长期未清理，而长满了杂草。

刘强燕国会议员说，许多民众一辈子只有能力购买一间房子，诗巫市议会的做法是不合理且不负责任的，同样是纳税人，并且准时缴付房屋课税，敦阿末再迪艾德鲁斯路24B1巷的居民不应受到不平等的对待。

“也许这项民生问题对市议会领导只是芝麻小事，然而，对车辆底盘每天都受到撞击的居民而言，却是生活中的大事，因为一旦车辆损坏，他们需要花费更多金钱来修理。”

刘强燕希望诗巫市议会摆正服务的态度，在整个行政机制里注入“以民为本”的精神，不因事小而不为，辜负了人民的期望。