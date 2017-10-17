（纽约17日讯）朝鲜週一在联合国发表声明，警告各国，不要加入美国对朝鲜採取的军事行动，这样就可免於遭到报復。

朝鲜驻联合国副代表金仁龙在就大会裁军委员会商討核武问题发言时，提出这项警告；不过他在宣读事先备妥的讲稿时，並未大声读出这段內容。

他的讲稿中说：「只要不参加美国对朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）採取的军事行动，我们就无意使用或扬言使用核武对付其他任何国家。」

「整个美国本土都在我们的射程內，如果美国胆敢入侵我们神圣的领土，哪怕只是一吋，即使躲到地球任何角落，都逃不过我们的严惩。」

绝不谈判放弃核武

此外，金仁龙也表示，绝不会谈判拆除核武事宜，除非美国彻底改变「敌对」政策。

他指出，朝鲜半岛情势「一触即发，隨时可能爆发核子战爭」。

「除非美国的敌对政策与核武威胁彻底改变，否则在任何情况下，我们都不会与其他国家谈判我们的核子武器与弹道飞弹。」

美国总统特朗普正与朝鲜领导人金正恩陷入不断激化的言词攻詰，相互羞辱。特朗普扬言，如果朝鲜对美国构成威胁，那么將「彻底摧毁」朝鲜。

朝鲜已进行连番飞弹试射与核子试爆，金仁龙说，朝鲜已「跨越最后门槛」，成为十足的核武强国，有能力发动核武攻击。

他说：「整个美国本土都在我们的射程內，如果美国胆敢入侵我们神圣的领土，哪怕只是一吋，那么即使躲到地球上任何角落都逃不过我们的严惩。」