（巴格达17日讯）伊拉克政府军週一占领原本由库德族控制的基尔库克市（Kirkuk），在库德族举行独立公投后，中央政府大胆发动这项闪电攻势，改变了伊拉克的权力均势。

《纽约时报》和路透社报导，由美国训练的伊拉克精锐反恐部队週一下午派出装甲车队，控制基尔库克市的基尔库克省政府总部，距离政府军展开行动还不到一天。

大约十余辆装甲车抵达省府总部后，和地方警力在附近摆开阵势。他们降下库德族旗帜，升起伊拉克国旗。

双方都没有公布伤亡人数，但在基尔库克工作的救援组织表示，两军昨晚在基尔库克南郊交战时，各有数人丧生，这也是唯一传出的严重交战状况。

此前，伊拉克联合作战司令部（JOC）指出，政府军週一在基尔库克省针对库德族战士採取的行动取得快速进展，已夺取1个重要军事基地、1座机场和1处油田。

法新社报导，指挥所有支持政府部队的联合作战司令部没有说明是否有重大衝突，但挺进的速度显示库德族战士目前是撤退未抵抗。

伊拉克部队拿下首府基尔库克市西北方的K1军事基地和东方的军用机场，並进驻附近北方石油公司，也在附近巴巴古尔油田（Baba Gurgur）和北方石油公司炼油厂部署兵力。

法新社记者看到数以千计居民逃离库德族控制的基尔库克市。

巴士和汽车涌向库德斯坦自治区（Kurdistan）两大城市阿比尔（Arbil）和苏莱马尼亚（Sulaimaniyah），造成基尔库克出城道路堵车。

负责撤离的地方官员说，大多是库德族的数万民眾出城离去，但在同时，基尔库克南部郊区有许多群眾夹道欢迎伊拉克部队。