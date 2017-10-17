据新加坡媒体报道，该国一名8旬老妇虽然拥有7个孩子、18个孙子，可谓儿孙满堂，但却不但身无分文，三餐靠人接济，还露宿街头！

她称，因为家人要将她送去老人院，她拒绝了，所以离家出走。其两个女儿则表示，因为经济不佳，加上母亲脾气难顶，所以才决定将她送去老人院。

报道称，80岁的老妇，名为陈金婉，拥有7名子女和18个孙儿，丈夫比她年长20岁，此前两人一起摆摊，但丈夫11年前过世后，她便与小女儿同住9年，其后发生争执，便与二女同住。

陈金婉的45岁小女儿是理发师，她说母亲脾气越来越倔强，加上她的经济状况越来越差，妈妈两年前改与姐姐同住。

陈金婉数月前受伤入院，出院后家人希望她到疗养院，但由于她不想到疗养院，所以小女儿曾陪母亲另觅居所，但上周六母亲突然失踪。

她解释，自己是迫于无奈才想把母亲送到疗养院。

陈金婉的二女儿则打零工维生，她说家里经济不好，儿子体弱多病常须就医，与母亲同住以来一直常有摩擦。

她说，今年3月某日，母亲不知何故发脾气，说其儿子偷钱，还到处骂邻居，最终出动警方上门劝她冷静。后来，陈金婉到楼下休息，结果被打。

附近邻居说，老太太有时发脾气见人就骂，可能因此才被打。目前，新加坡社福部门已介入，将她暂时安置在社福收容所。