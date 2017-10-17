（开罗17日讯）汤森路透基金会（Thomson Reuters Foundation）发表国际调查，公布前10座对女性最危险的巨型城市，埃及开罗名列第一。女权专家表示，2011年开罗爆发寻求社会改革的起义事件以来，女性的遭遇日益恶化。

汤森路透基金会询问19座巨型城市的专家，问题包括保护女性远离性暴力及有害文化习俗的措施有多完善，以及女性获取医疗保健与財务的状况。

女权运动人士与评论家表示，开罗女性每天都会面临骚扰问题。起义事件后，埃及经济疲软，失业率居高，导致女性工作机会减少，医疗服务每况愈下。

以改变外界对阿拉伯女性错误观念为宗旨的非政府组织「女性与记忆论坛」（Women and Memory Forum）共同创办人阿布巴克尔（Omaima Abou-Bakr）说：「经济在过去两三年变得非常不景气，我们开始开倒车，认为处理女性议题不是首要之务。」

不过，独立政府机构埃及国家妇女协会（National Council for Women）人员艾德利（Naglaa el-Adly）认为，女权已较过去改善许多。总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）也宣布2017年为「埃及女性年」。

艾德利说：「我们有政治决心，今年，也就是2017 年，是女性的一年。每个地方、每个部门以及每个机构，都在帮助女性爭取权利。」

99%女性遭性骚扰

开罗女性遭遇的暴力事件相关数据难以取得，但在2013年接受联合国访问的埃及女性中，有99%表示曾遇性骚扰，47%离婚或与丈夫分居女性则表示曾遭家暴。

巨型城市为人口超过1000万的大城，数量自1990年至今已成长3倍，全世界共有31座，中国大陆便有6座，印度有5座。研究人员只在每一个国家最大城市进行这项调查。

根据调查，巴基斯坦喀拉蚩（Karachi）与刚果民主共和国金夏沙（Kinshasa）並列对女性第2危险的巨型城市。

【对女性最危险城市】

1）开罗（埃及）

2）喀拉蚩（巴基斯坦）

3）金夏沙（刚果）

4）德里（印度）

5）利马（秘鲁）

6）墨西哥市（墨西哥）

7）达卡（孟加拉）

8）拉哥斯（奈及利亚）

9）雅加达（印尼）

10）伊斯坦堡（土耳其）